Что происходит с мозгом футбольных фанатов во время просмотра матча? Отвечает нейрокоуч

Когда мы смотрим футбол, наш мозг ведёт себя очень активно. Недавнее исследование, представленное на конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA), показало, что у фанатов возникают разные эмоции и реакции в зависимости от того, выигрывает или проигрывает их команда.

Эти открытия могут иметь значение не только для спорта, но и для других областей, таких как политика, социология, религия и просто семейные отношения

Что происходит с мозгом футбольных фанатов во время просмотра матча

Кира Феклисова нейрокоуч , эксперт по вкусам и ароматам, к. ф. н. «Во время просмотра футбольных матчей активируются участки мозга, отвечающие за эмоции, социальные взаимодействия и принятие решений. Например, радость от победы любимой команды вызывает активацию участков, ответственных за удовлетворение и вознаграждение, в то время как поражение может привести к активации участков, связанных с разочарованием и стрессом».

Чтобы более глубоко понять, как футбольные матчи влияют на мозг фанатов, исследователи привлекли 43 ментально здоровых мужчин-волонтёров, поддерживающих чилийские футбольные команды. Пока участники просматривали подборку матчей, активность их мозга измерялась с помощью фМРТ — неинвазивного метода визуализации, который обнаруживает изменения в мозговом кровотоке. Результаты показали, что мозг реагирует динамично в зависимости от успехов или неудач команды фаната.

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Исследование было направлено на то, чтобы обнаружить закономерность между поведением и динамикой, связанной с соперничеством, агрессией и социальной принадлежностью внутри и между группами фанатов.

Руководил проектом Франсиско Заморано Мендьета, доктор философии, научный сотрудник отдела визуализации в Клиника Алемана де Сантьяго и доцент факультета наук для Университета Сан-Себастьян, Сантьяго, Чили.

«Когда команда побеждает, в мозгу активируется система вознаграждения. Когда проигрывает, болельщик может погружаться в интроспективное состояние. Это помогает смягчить боль утраты. Мы также наблюдали торможение спинномозгового узла, который соединяет лимбическую систему с лобной корой, препятствуя механизму регуляции когнитивного контроля и увеличивая вероятность деструктивного или агрессивного поведения», — комментирует доктор Заморано.

Роль фанатизма

Соперничество уходит корнями в глубокую историю спорта, и болельщики могут очень внимательно относиться к своей «домашней» команде и любимым игрокам. Фанаты испытывают всю гамму эмоций, наблюдая за тем, как их команда добивается успеха или терпит неудачу в ходе игры или матча: радуются, когда они забивают, или злятся из-за неудачного решения. Любители футбола известны своей преданностью и энтузиазмом своей команде, особенно в Европе и Южной Америке.

Люди по своей природе – социальные существа. Поэтому они жаждут социальных связей, будь то членство в беговом клубе, участие в группе по обсуждению книг или в виртуальных форумах. «Хотя социальные связи часто формируются вокруг общих убеждений, ценностей и интересов, также может присутствовать элемент «группового мышления», который может привести к необоснованным убеждениям и социальным разногласиям», — отметил доктор Заморано.

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Рвение и фанатизм, наблюдаемые среди некоторых спортивных болельщиков, могут служить убедительным примером сильных эмоциональных всплесков, периодического агрессивного поведения и нарушения рациональности.

«Понимание психологии групповой идентификации и конкуренции среди футбольных фанатов может пролить свет на процессы принятия решений и социальную динамику, что приведёт к более полному пониманию того, как действует общество», — подытожил доктор Заморано.

Это исследование раскрывает эмоциональные аспекты спорта и показывает, что научные выводы важны для общества в целом. Отслеживание того, как групповая идентификация влияет на нейрологическую активность, помогает лучше понять поведенческие аспекты не только в спорте, но и в повседневной жизни. Это мотивирует нас осознанно относиться к эмоциям и развивать стратегии для эмоциональной устойчивости в различных ситуациях.

Полученные научные данные можно использовать для создания поддерживающих условий, особенно в ситуациях, связанных с соревнованиями, поражениями.

Создание психологической поддержки для фанатов

Организаторы спортивных мероприятий могут внедрить программы психологической поддержки, направленные на управление эмоциями фанатов в различных сценариях. Например, консультации с психологами, проведение сеансов тренинга по эмоциональной устойчивости и создание позитивного окружения на стадионах.

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Адаптация взаимодействия с болельщиками после поражения

Если клубы разработают стратегии взаимодействия с болельщиками в случае поражения, то разовьют у них чувства общности даже после неудач. Это может включать в себя организацию мероприятий, направленных на поддержание положительного настроения.

Применение позитивной психологии в спорте

Поощрение позитивных эмоций, развитие уверенности в команде и создание атмосферы победы даже в случае неудачи — хорошие для внедрения в клубы принципы позитивной психологии с целью подготовки спортсменов и взаимодействия с фанатами.

Коммуникация с группами фанатов

На пользу пойдёт и активное взаимодействие организаторов мероприятий с группами фанатов, чтобы лучше понимать их ожидания и эмоциональные потребности. А также создать более гармоничные отношения между клубами и болельщиками.

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Внедрение технологий для эмоционального взаимодействия

Использование технологий, таких как виртуальная реальность или мобильные приложения, способно обеспечить фанатам новые возможности эмоционального взаимодействия с командой. Среди них: виртуальные встречи с игроками, интерактивные чаты и другие средства для укрепления связи.

Внедрение концепции «фан-дня»

Организация специальных мероприятий, посвящённых болельщикам — это дополнительные возможности для взаимодействия и позитивного влияния на эмоциональное состояние болельщиков.

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