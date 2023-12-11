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Что происходит с мозгом футбольных фанатов во время просмотра матча?

Что происходит с мозгом футбольных фанатов во время просмотра матча? Отвечает нейрокоуч
Кира Феклисова
Что происходит с мозгом во время просмотра матча
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Рассмотрим эмоции, которые испытывает любой болельщик, переживающий победы или поражения, с научной точки зрения.

Когда мы смотрим футбол, наш мозг ведёт себя очень активно. Недавнее исследование, представленное на конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA), показало, что у фанатов возникают разные эмоции и реакции в зависимости от того, выигрывает или проигрывает их команда.

Эти открытия могут иметь значение не только для спорта, но и для других областей, таких как политика, социология, религия и просто семейные отношения

Что происходит с мозгом футбольных фанатов во время просмотра матча

<a href="https://www.championat.com/authors/6487/1.html">Кира Феклисова</a>
Кира Феклисова
нейрокоуч, эксперт по вкусам и ароматам, к. ф. н.

«Во время просмотра футбольных матчей активируются участки мозга, отвечающие за эмоции, социальные взаимодействия и принятие решений. Например, радость от победы любимой команды вызывает активацию участков, ответственных за удовлетворение и вознаграждение, в то время как поражение может привести к активации участков, связанных с разочарованием и стрессом».

Чтобы более глубоко понять, как футбольные матчи влияют на мозг фанатов, исследователи привлекли 43 ментально здоровых мужчин-волонтёров, поддерживающих чилийские футбольные команды. Пока участники просматривали подборку матчей, активность их мозга измерялась с помощью фМРТ — неинвазивного метода визуализации, который обнаруживает изменения в мозговом кровотоке. Результаты показали, что мозг реагирует динамично в зависимости от успехов или неудач команды фаната.

Фото: istockphoto.com/Ivanko_Brnjakovic

Исследование было направлено на то, чтобы обнаружить закономерность между поведением и динамикой, связанной с соперничеством, агрессией и социальной принадлежностью внутри и между группами фанатов.

Руководил проектом Франсиско Заморано Мендьета, доктор философии, научный сотрудник отдела визуализации в Клиника Алемана де Сантьяго и доцент факультета наук для Университета Сан-Себастьян, Сантьяго, Чили.

«Когда команда побеждает, в мозгу активируется система вознаграждения. Когда проигрывает, болельщик может погружаться в интроспективное состояние. Это помогает смягчить боль утраты. Мы также наблюдали торможение спинномозгового узла, который соединяет лимбическую систему с лобной корой, препятствуя механизму регуляции когнитивного контроля и увеличивая вероятность деструктивного или агрессивного поведения», — комментирует доктор Заморано.

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Роль фанатизма

Соперничество уходит корнями в глубокую историю спорта, и болельщики могут очень внимательно относиться к своей «домашней» команде и любимым игрокам. Фанаты испытывают всю гамму эмоций, наблюдая за тем, как их команда добивается успеха или терпит неудачу в ходе игры или матча: радуются, когда они забивают, или злятся из-за неудачного решения. Любители футбола известны своей преданностью и энтузиазмом своей команде, особенно в Европе и Южной Америке.

Люди по своей природе – социальные существа. Поэтому они жаждут социальных связей, будь то членство в беговом клубе, участие в группе по обсуждению книг или в виртуальных форумах. «Хотя социальные связи часто формируются вокруг общих убеждений, ценностей и интересов, также может присутствовать элемент «группового мышления», который может привести к необоснованным убеждениям и социальным разногласиям», — отметил доктор Заморано.

Фото: istockphoto.com/AfricaImages

Рвение и фанатизм, наблюдаемые среди некоторых спортивных болельщиков, могут служить убедительным примером сильных эмоциональных всплесков, периодического агрессивного поведения и нарушения рациональности.

«Понимание психологии групповой идентификации и конкуренции среди футбольных фанатов может пролить свет на процессы принятия решений и социальную динамику, что приведёт к более полному пониманию того, как действует общество», — подытожил доктор Заморано.

Это исследование раскрывает эмоциональные аспекты спорта и показывает, что научные выводы важны для общества в целом. Отслеживание того, как групповая идентификация влияет на нейрологическую активность, помогает лучше понять поведенческие аспекты не только в спорте, но и в повседневной жизни. Это мотивирует нас осознанно относиться к эмоциям и развивать стратегии для эмоциональной устойчивости в различных ситуациях.

Полученные научные данные можно использовать для создания поддерживающих условий, особенно в ситуациях, связанных с соревнованиями, поражениями.

Создание психологической поддержки для фанатов

Организаторы спортивных мероприятий могут внедрить программы психологической поддержки, направленные на управление эмоциями фанатов в различных сценариях. Например, консультации с психологами, проведение сеансов тренинга по эмоциональной устойчивости и создание позитивного окружения на стадионах.

Фото: istockphoto.com/South_agency

Адаптация взаимодействия с болельщиками после поражения

Если клубы разработают стратегии взаимодействия с болельщиками в случае поражения, то разовьют у них чувства общности даже после неудач. Это может включать в себя организацию мероприятий, направленных на поддержание положительного настроения.

Применение позитивной психологии в спорте

Поощрение позитивных эмоций, развитие уверенности в команде и создание атмосферы победы даже в случае неудачи — хорошие для внедрения в клубы принципы позитивной психологии с целью подготовки спортсменов и взаимодействия с фанатами.

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Коммуникация с группами фанатов

На пользу пойдёт и активное взаимодействие организаторов мероприятий с группами фанатов, чтобы лучше понимать их ожидания и эмоциональные потребности. А также создать более гармоничные отношения между клубами и болельщиками.

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Внедрение технологий для эмоционального взаимодействия

Использование технологий, таких как виртуальная реальность или мобильные приложения, способно обеспечить фанатам новые возможности эмоционального взаимодействия с командой. Среди них: виртуальные встречи с игроками, интерактивные чаты и другие средства для укрепления связи.

Внедрение концепции «фан-дня»

Организация специальных мероприятий, посвящённых болельщикам — это дополнительные возможности для взаимодействия и позитивного влияния на эмоциональное состояние болельщиков.

Фото: istockphoto.com/simonkr

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