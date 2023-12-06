Модные мужские шапки на зиму-2023/2024: обзор всех видов и рекомендации стилиста

Зима – это время, когда главные требования к гардеробу становятся очевидны. Экипировка должна быть тёплой. Но значит ли это, что нужно отказывать себе в стилистических экспериментах? Конечно, нет. Достаточно лишь потратить время на выбор головного убора, который может быть одновременно и тёплым, и модным. Такие шапки есть! Осталось порыться в списках трендов и выбрать свой вариант. Дело в том, что здесь есть и дополнительные нюансы – разным формам лиц подходят свои модели. Подробные инструкции даёт стилист Ольга Денега.

Ольга Денега fashion-эксперт интернет-магазина Shopping Live «От мини-бини с широким подворотом до ушанок из натурального меха — модный разбег в этом сезоне огромен. Свой вариант смогут выбрать и совсем молодые люди, и мужчины постарше. Итак, давайте начнём с обзора видов шапок, а далее рассмотрим особенно модные мужские головные уборы. Что актуально зимой-2023/2024?».





Типы мужских шапок

Классическая вязаная шапка

Эта модель не выходит из моды и всегда уместна. Классическая шапка отлично подходит для повседневного образа. Найти её можно в любом магазине. Количество вариаций огромно. Выбирайте нейтральные цвета, чтобы легко сочетать шапку с любой одеждой.

O'STIN, 499 руб. Фото: O'STIN

Бини

Бини — идеальный выбор для тех, кто ценит в равной степени комфорт и стиль. Этот головной убор создаёт лёгкий и свежий образ. Классическая версия – удлинённая и прилегающая. Однако сегодня более актуален вариант мини-бини, закрывающий лишь часть головы. Тут есть две опции: когда уши открыты (отворот скатывается в валик), когда они плотно закрыты (более широкий отворот).

Befree, 1399 руб. Фото: Befree

Капор мужской

Для холодной ветреной погоды отличным вариантом станет утеплённый мужской капор. Это формат два в одном – шапка и тёплый шарф. Если вас пугает слово «капор», то можно использовать «капюшон». По сути, речь именно о нём. Это съёмный капюшон. Вязаный, флисовый, нейлоновый — варианты могут быть разные. Цвета тоже.

UNU Clothing, 2476 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Ушанка

Ушанка – это вариант шапки, который не нуждается в особом представлении. Мы все его знаем. Из нового лишь то, что сегодня такая шапка – уже не пережиток прошлого. Дизайнеры её актуализировали. Модные мужские ушанки сезона осень-зима-2023/2024 изготавливаются из кожи и имеют меховую подкладку. Это выглядит одновременно и стильно, и брутально.

Шапка ушанка Outventure, 1699 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Балаклава

Балаклава – это изделие, которое точно защитит в самый лютый мороз. Оно закрывает верхнюю часть головы, половину лица и шею. Балаклава идеально подходит для активного отдыха на свежем воздухе, но сегодня её можно увидеть и в повседневных луках. Эта вещица уже второй сезон в списке трендов. Можно найти как вязаную балаклаву, так и технологичную модель из гладкой синтетической ткани.

Snoodlybrand, 2490 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Берет

Берет — истинный символ стиля и утончённости. Этот головной убор обладает способностью трансформировать любой наряд, придавая ему парижский шик. Мягкая форма и небрежный наклон берета создают образ динамичного и свободного человека, готового к новым приключениям. Важно выбирать материал и цвет берета в соответствии с общим стилем, чтобы создать гармоничный образ.

ANTAR, 1675 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Кепи

Шапка с козырьком была особенно актуальна в 90-е. У неё есть версии как для лета, так и для зимы. Во втором случае мы имеем изделие на меховой подкладке или синтепоне. Современные вариации включают различные цвета и материалы, поэтому можно смело экспериментировать со своим стилем.

FINN FLARE, 2379 руб. Фото: FINN FLARE

У кепи есть и трикотажное воплощение – вязаная шапка с козырьком. Она закрывает уши и в плане обеспечения тепла – куда более удачное решение. Однако нужно понимать, что подобные варианты чаще всего выглядят архаично. Если хочется носить кепи, то лучше делать ставку на модную модель в стиле сериала «Острые козырьки» и отложить этот эксперимент до весны.

Технологичная для спорта

Спортивные шапки идеальны для активных мужчин, ценящих комфорт и функциональность. Они могут быть как лёгкими, влагоотводящими моделями для бега, так и утеплёнными для холодных зимних дней.

Их главное отличие — они плотно прилегают к голове, не пропуская ветер. Изготавливаются из специальных материалов, которые поддерживают температуру тела. Изделие функциональное. Может не подходить для обычной жизни. Однако чаще всего технологичные модели для туризма и альпинизма очень тёплые.

Spyder REVERSIBLE INNSBRUCK, 4370 руб. / «Триал-Спорт» Фото: «Триал-Спорт»

Модные шапки для мужчин: зима-2023/2024

Этой зимой особенно популярны мини-бини с широким подворотом. Этот элемент не только добавляет шапке актуальности, но и обеспечивает дополнительную защиту ушей от холода.

Также этой зимой в моде капюшоны (капоры) — стильная замена шапки, сохраняющая тепло не только головы, но и шеи. Изделия с меховой отделкой идеально сочетаются и с пуховиками, и с дублёнками.

Мини-бини Sela, 1299 руб. Фото: Sela

Список модных мужских шапок-2023/2024 включает и ушанки. Классический дизайн головного убора в сочетании с современными материалами и деталями захватывает подиумы и сердца модников. Натуральный объёмный мех, вязаный, стёганый или кожаный материалы – всё это делает аксессуар не только тёплым, но и эффектным.

Ушанка может быть из нейлона. Если вы сделает ставку на нейтральный цвет, то вещь будет подходить буквально ко всему. Если решите, что шапка должна стать акцентом образа, то берите яркую. О модных цветах поговорим далее.

Цветовые тренды

В зимнем сезоне-2023/2024 головные уборы предстают во всём своём разнообразии, в том числе и с точки зрения палитры. Модная цветовая гамма разнообразна.

Мужчины особенно любят глубокие оттенки. В этом сезоне тренды их порадуют. В списке актуальных множество глубоких оттенков: чёрный, тёмно-синий, графитовый, кофейный и насыщенный зелёный.

Zarina, 799 руб. Фото: Zarina

Сдержанные светлые тона тоже не остались без внимания дизайнеров. Бежевый, травяной и светло-серый сделают образ более лёгким и свежим.

Если вы часто носите однотонные аутфиты, шапка может стать ярким акцентом. Выбирайте трендовые цвета: фиолетовый, лавандовый, лимонный, оранжевый.

Кстати, ЗДЕСЬ мы рассказываем про цвет, который должен стать самым модным в 2024 году. Заинтригованы?

Какой материал выбрать?

Ничто не согревает так, как натуральная шерсть. Но такие шапки, хоть и обеспечивают тепло, часто приносят дискомфорт из-за колкости волокон. Ещё один минус – обычно они дорогие.

Отличная альтернатива шерсти — акрил. Этот материал не только более бюджетный, но и не уступает натуральной шерсти по терморегуляции. Отдавайте предпочтение шапкам из стопроцентного акрила. Они будут приятными к телу и обеспечат вам тепло даже в самые морозные дни.

Volitivo, 1999 руб. (100% акрил) / Shopping Live Фото: Shopping Live

Можно выбрать и вариант, в котором 50/50 смешаны акрил и полиэстер. Такие изделия обычно более прочные, лёгкие и долговечные. Синтетические волокна быстро испаряют влагу, что делает эти шапки отличным выбором даже в снегопад или дождь.

Уместны зимой будут и флисовые шапки. Они хорошо греют и лучше отводят влагу, чем изделия из акрила.

Какая шапка будет по-настоящему тёплой?

Один из самых тёплых вариантов шапок — изделие из высококачественной натуральной шерсти. Такие волокна обладают отличной терморегуляцией, что позволяет сохранять тепло и в холод, и в влажных условиях. Кроме того, шерсть обладает способностью впитывать влагу, не теряя при этом своих теплоизолирующих свойств.

Если шерстяные варианты вам не подходят, то отличным выбором будет изделие с флисовой подкладкой, но с более плотным верхним материалом. Например, акрилом.

Также следует обратить внимание на модель шапки. Чем плотнее она прилегает к голове, тем эффективнее сохраняется тепло.

Шапка на флисе O'STIN, 999 руб. Фото: O'STIN

Как выбрать шапку: основные правила

Главные правила выбора модной мужской шапки на зиму довольно просты. Тут можно выделить пять пунктов.

1. Ориентируйтесь на погодные условия

Если зима в вашем регионе довольно суровая, выбирайте шапку с утеплителем. Например, с флисом или искусственным мехом. В более тёплых климатах подойдёт и тонкая шапка из греющих материалов.

2. Учитывайте стиль одежды

Если у вас спортивный образ, то и шапку выбирайте функциональную, в аналогичном стиле. Для более формального лука подходит традиционная вязаная модель или кепи. Для расслабленного аутфита (кэжуал) — шапка-бини или капюшон.

3. Играйте цветом

Выбирайте оттенки, которые сочетаются с вашим гардеробом. Шапка необязательно должна быть одного цвета с курткой, но важно не переборщить с разнообразием тонов в образе.

Zarina, 699 руб. Фото: Zarina

4. Подбирайте верный размер

Шапка должна сидеть плотно, но не обтягивать голову. Проверьте, чтобы она полностью закрывала уши и лоб, защищая от холода. Если вы покупаете шапку онлайн, не стесняйтесь спросить, подойдёт ли она на ваш обхват головы, или почитать отзывы о ней.

5. Учитывайте форму лица

Форма лица может влиять на выбор модели шапки. Если она округлая, избегайте слишком объёмных моделей. Если наоборот — вытянутая, подойдут шапки с крупной вязкой или широким подворотом.

Befree, 1299 руб. Фото: Befree

Как вписывать в образы разные виды шапок?

Если погода в вашем регионе позволяет ходить зимой в пальто, то идеальным вариантом для взрослого респектабельного мужчины будет шерстяная кепи. К образу можно добавить классический костюм с оксфордами в нейтральных оттенках.

Что выбирать и как сочетать более «расслабленные» модели? Шапка-бини, капюшон и ушанка будут уместно смотреться как с кэжуал-луками, так и со спортивными аутфитами. Пуховик, джоггеры или чиносы, а также грубые ботинки на шнуровке или утеплённые кроссовки в сочетании с любой из этих моделей создадут трендовый и гармоничный образ.

Шапка бини Sela, 999 руб. Фото: Sela

Бини базового цвета (чёрный, хаки, серый, бежевый) — отличный вариант, если вы предпочитаете яркую верхнюю одежду. Например, если у вас пуховик трендового оранжевого цвета, его идеальным дополнением станет серая бини. Она позволит не перегрузить образ.

Чем акцентнее одежда, тем спокойнее должен быть головной убор. Старайтесь соблюдать это правило. Оно работает и в обратную сторону. Яркая шапка — идеальное дополнение к нейтральной по цвету одежеде. Например, красная бини удачно впишется в лук серым пуховиком или пальто. Она сделает его интереснее.

Главное правило зимней моды — выбирать те изделия, которые подходят вам и вписываются в личный стиль. Учитываем необходимый уровень тепла, свои модные запросы (насколько вам важно быть в тренде) и личные данные: форму лица, цвет глаз. Если все моменты проработаны, купленная вами шапка будет служить долго и радовать.