От кроссовок до жилета на осень: 10 классных вещей в трендовых оттенках оранжевого

Идёт ли вам этот цвет и как он действует на психику окружающих? Разбираемся вместе с экспертами.

Оранжевый цвет — один из самых долгоиграющих колористических трендов. Он с нами не первый сезон. Причём в самых ярких своих воплощениях. Например, этим летом институт Pantone выделял сочный апельсиновый оттенок Tangelo. Также в списке актуальных цветов сезона весна-лето 2023 значились: более светлый оттенок Iced Mango, персиково-розовый Peach Pink и кораллово-медовый Persimmon.

Да, это всё про оранжевый! У него много воплощений. Именно поэтому не стоит расстраиваться, если вам не идёт самая яркая версия. Всегда есть шансы найти своё. Хотя для некоторых типов внешности они не так велики. Об этом и многом другом про оранжевый мы поговорим далее. Начнём с психологии цвета.

Что означает оранжевый цвет?

Елена Шумилина арт-терапевт Оранжевый в цветовом круге является вторичным. Он получается при смешении основных цветов — красного и жёлтого. Это самый тёплый и яркий цвет в палитре. Он ассоциируется с радостью и

счастьем. Рассмотрим, что значит оранжевый цвет, через смешение красок.



Красный — это энергия, страсть, напор, активность. Он является цветом крови, поэтому можно говорить, что с ним приходит жизнь. Красный даёт энергию для нового. Жёлтый — это удовольствие, эмоции радости и счастья. С ним приходят энергия творчества, лёгкость в общении.

Оранжевый цвет наполняет энергией и улучшает настроение. В будничную рутину он вносит нотки праздника, удовольствия и радости. Это цвет оптимизма и творческого состояния.

Соотношение красного и жёлтого может меняться. Это влияет на насыщенность оранжевого цвета. При преобладании красного он становится ярче и выглядит более агрессивно. В этом случае оранжевый действует на психику более возбуждающе. Желтизна отвечает за спокойствие, гармонию и созидание. Если в составе оранжевого её много, цвет будет настраивать на общение.

Яркий оранжевый Фото: istockphoto.com

Человек, выбирающий оранжевый цвет, с психологической точки зрения обладает решительностью и внутренней свободой. Он наполнен творческой энергией, которая позволяет ему реализовывать проекты и генерировать идеи.

Этот цвет обладает арт-терапевтическим эффектом. Предложив человеку понаблюдать за карточками с разными оттенками оранжевого, можно определённым образом повлиять на его психоэмоциональное состояние. Например, если предложить картинки, окрашенные в красновато-оранжевые тона, уровень энергии возрастёт. Если использовать оттенки с преобладанием жёлтого, удастся снять возбуждение, мешающее продуктивному ходу мыслей. Появится энергия для творчества, а также захочется проявляться и реализовываться.

Оранжевый приобретает новое значение и воздействие на психическое и физическое состояние человека, если в него добавить серый или белый цвета.

Оранжевый с ноткой серого Фото: istockphoto.com

Серый цвет делает оранжевый приглушённым. На уровне психологии он привносит устойчивость. Оранжевый сохраняет свою «коммуникативность», но теперь она сочетается с опытом и уверенностью серого.

Белый цвет, добавленный в тёплый, энергичный оранжевый, даёт ему лёгкость. Эта опция тоже очень полезна. Яркость оранжевого противопоказана людям с быстрой возбудимостью, а его светлая версия — это возможность сохранить энергию свободы и творчества, уравновесив её лёгкостью и чистотой белого.

Итак, теперь мы знаем, какую энергию несёт оранжевый цвет. Более того — владеем инструментами по нейтрализации нежелательных эффектов. Чтобы добиться успеха, нужно лишь выбрать правильный оттенок. Оранжевый может быть ярким или приглушённым, более тёмным или разбелённым. Единственный нюанс здесь — у него нет «холодной» версии. Это абсолютно тёплый цвет. Отсюда вытекают и главные противопоказания.

Кому идёт оранжевый цвет?

Ольга Астафьева стилист по типажам и колоритам внешности Когда мы говорим, что цвет кому-то идёт, то имеем в виду удачную работу принципа подобия. Он сводится к тому, что в оформлении внешности мы повторяем её настройки. В данном случае — колористические.



Цвет, который «идёт», просто взят из ваших природных красок. Если используется оттенок, которого у вас нет (и он имеет совсем другие настройки), гармоничная картинка не получается. В этом случае мы констатируем, что цвет человеку «не идёт».



Если в портретной зоне использованы не свои оттенки, могут возникнуть различные негативные эффекты: от нездорового цвета кожи, кругов под глазами и заострившихся морщин до ощущения, что лицо отходит на второй план, теряется на фоне колористического выбора. Последний сценарий обычно реализуется, когда внешность и цвет не совпадают по яркости.

Например, человек с «мягким» колоритом (в волосах и глазах много серого пигмента) решает примерить вещь сочного апельсинового оттенка. И вроде бы образ яркий, но доминирует в нём одежда. Она выходит на первый план. Более того — на лице и белках глаз могут появиться цветовые рефлексы — серость, желтизна и т.п.

Яркие кроссовки — самая безопасная локация яркого оранжевого Фото: istockphoto.com

Как поступить обладателю такого колорита? Тут есть разные возможности. Первый вариант — адаптировать цвет под внешность. Например, лицо можно попытаться «вытянуть» при помощи макияжа. Также есть вариант убрать неподходящий оттенок подальше от портретной зоны. Идеальная локация — обувь. Так цвет не навредит тону лица. Но нужно понимать, что внимание смотрящих всё равно будет направлено именно на него.

Второй вариант — выбрать цвет с правильными настройками. Если речь идёт о «мягком» колорите, то тут стоит выбрать оранжевый с ноткой серого. Это будет что-то вроде кирпичного.

Кому будет сложнее всего адаптировать оранжевый под свою внешность? Представителям «холодных» колоритов. Температура — ещё одна из настроек внешности. Она может быть тёплой (нотка жёлтого) или холодной (нотка синего). При этом есть колориты, в которых температура доминирует. То есть в первую очередь в глаза бросаются именно теплота или холод всех красок внешности. Так вот, последний вариант — это прямые противопоказания для использования оранжевого. Дело в том, что это на 100% тёплый цвет. Сделать его прохладным не получится.

Оранжевый — непростой цвет, но попытать с ним модное счастье стоит. Осенью всем хочется, чтобы летнее настроение задержалось подольше. Если верить прогнозам института Pantone, реализовать этот сценарий при помощи цвета вполне реально. Списки переполнены яркими оттенками. Оранжевый — один из фаворитов. Какие его версии будут в тренде осенью и зимой 2023–2024?

Какие оттенки оранжевого в тренде?

«Горячий и «общительный» оранжевый тон, одновременно спонтанный и самоуверенный», — так Pantone описывает оттенок Red Orange («Красный апельсин»). Это яркий красно-оранжевый. Наряду с ним мы видим в списке и смягчённую версию (с ноткой серого) — Burnt Sienna («Жжёная сиена»). Это уже уход в сторону коричневого. Также из летнего сезона в осенне-зимний переходит оттенок Persimmon («Хурма»). Это вариация на тему кораллового.

Оттенки оранжевого сезон осень-зима 2023–2024 Фото: Pantone

Получается, что в осенне-зимнем сезоне институт Pantone практически дублирует оранжевую палитру, которая актуальна на данный момент. В текущем списке мы также имеем апельсиновый Tangelo. Сейчас полки масс-маркета завалены вещами, окрашенными в этот жизнерадостный цвет. Причём найти можно как летние, так и демисезонные решения: трикотаж, джинсы, дутики, жилеты.

Оттенки оранжевого сезон весна-лето 2023 Фото: Pantone

Этой возможностью стоит воспользоваться. Различия в полтона (осенний оранжевый более красный) едва ли играют принципиальную роль. Тем более что подбирать оттенок стоит с учётом собственных настроек и потребностей. Цвет должен вам идти и благотворно действовать на психоэмоциональный фон. Что делать, если Red Orange — это не ваше, а попробовать что-то подобное очень хочется? Делайте ставку на оранжевые кроссовки! В спорте его экспрессия будет кстати, а локация (подальше от лица) позволит свести к минимуму риски несовпадения колористических настроек.

Что купить и как сочетать?

Оранжевая одежда — это про лето. Так мы привыкли думать. Современные тенденции ломают стереотипы. Вы можете приобрести на осень оранжевый пиджак. Если не боитесь уровня экспрессии этого оттенка, то даже целый брючный костюм. Причём совет актуален и для женского, и для мужского гардеробов. Оранжевые брюки также можно носить отдельно. Единственное, что здесь нужно учесть — принцип нейтрализации. Чтобы при использовании яркой вещи образ не выглядел перегруженным, остальные его составляющие должны быть максимально спокойными — лаконичными по цвету и форме.

Если у вас оранжевая юбка, то блузку лучше взять белую, серую, светло-голубую. Может быть любой базовый цвет, который вам идёт. Если же в образе фигурирует оранжевая рубашка, то применяем данный принцип в области низа. Например, сочетаем её с лаконичными синими джинсами.

Идеальное сочетание жёлтого — с синим Фото: istockphoto.com

Заметили, что уже второй раз фигурирует синий цвет? Светло-голубая рубашка, деним… Дело в том, что это самое гармоничное сочетание оранжевого. Синий — его комплиментарный оттенок в цветовом круге. Но, разумеется, это не единственный вариант. С какими цветами сочетается оранжевый, кроме синего?

При подборе гармоничных «напарников» использовать схему «Триада». Она предполагает использование двух равноудалённых оттенков. Для оранжевого это будут: зелёный и фиолетовый. Тут важно лишь не перестараться с уровнем яркости. Помните, что оттенки могут быть приглушёнными.

Самое безопасное сочетание оранжевого — с нейтральными оттенками. Это могут быть: серый, кофе с молоком, хаки и т.д. В их сопровождении можно выгулять какую-то масштабную обновку. Например, оранжевые штаны. Другой вариант — использовать этот цвет в качестве акцентов, позволяющих разнообразить нейтральную монотонность. Это могут быть: оранжевый галстук, пояс, ботинки и т.д.

Если в условиях города и офиса яркий оранжевый кажется вам неуместным, идеальной опцией для его трансляции станет спортивная одежда. Оранжевая футболка, жилет, трикотажный костюм — всё это безопасные модные решения. Яркость в спорте всегда уместна.

10 вещей в оттенках оранжевого