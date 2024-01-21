Чем заняться зимой в Казани? 6 идей для тех, кто хочет поближе познакомиться c городом

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Казань стабильно входит в список самых популярных туристических направлений у россиян. На то есть объективные причины: город дружелюбен, красив, богат на достопримечательности и имеет хорошую транспортную доступность. Мне Казань тоже очень нравится. Особенно прекрасна она зимой, когда к национальному размаху и колориту добавляются сказочные скульптуры, звучащая из кафе музыка и гирлянды, сверкающие миллионами огоньков. Делюсь собственным чек-листом, что стоит сделать в столице Татарстана в это холодное, но одновременно очень тёплое время года».

Прикоснуться к истории города на территории Казанского кремля

С такого совета начинается, наверное, любой туристический гид, но Казанский кремль – как раз тот случай, когда популярная достопримечательность действительно обладает огромной исторической, архитектурной и художественной ценностью. И хотя белокаменные стены древней крепости производят впечатление в любое время года, именно на фоне снежного пейзажа они смотрятся по-настоящему сказочно.

Ну а когда фото сделаны, а первоначальный восторг начинает сменяться любопытством, можно двинуться дальше – например, посмотреть на бирюзовые шпили минаретов, которые украшают расположенную неподалёку мечеть Кул Шариф. На территории историко-архитектурного комплекса также находятся Благовещенский собор, Президентский дворец, башня Сююмбике, Дворцовая церковь и другие значимые постройки.

Подивиться смекалке древних и современных строителей в Свияжске

Небольшое село, расположенное на острове в 64 км к западу от Казани, не просто так имеет статус музея-заповедника федерального значения. «Что, снова храмы и музеи быта?» – могут подумать путешественники и будут правы… но не совсем.

Разумеется, памятников старины в Свияжске достаточно (и все они как минимум достойны внимания), однако Свияжск также является примером строительной смекалки, благодаря которой войскам Ивана Грозного в своё время удалось закрепиться возле Казани, а впоследствии и взять город. Для того чтобы создать на острове форпост, строители великого князя возвели в Угличе крепость, разобрали её, подписав каждое бревно, сплавили стройматериалы по Волге, а затем по номерам собрали уже на острове Свияжск.

Интересно, что это стало далеко не единственным смелым строительным экспериментом, который видел Свияжск. Уже в наши дни среди археологических раскопок, сделанных на месте городской застройки XVI-XVIII веков, были возведены стеклянные помосты, которые позволяют прогуливаться по древним улицам, не нарушая их покоя. Современные технологии сделали эффект погружения настолько мощным, что ты буквально чувствуешь, что перенёсся на несколько столетий назад.

Свияжск Фото: istockphoto.com / delobol

Посмотреть, с чего всё начиналось, посетив Великий Булгар

Великий Булгар, он же Великий Болгар (оба названия считаются корректными) – древний город, основанный булгарами, предками современных татар. Сохранившиеся до наших дней сооружения образуют единый ансамбль-заповедник, занесённый в книгу Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главные достопримечательности – Соборная мечеть (точнее, оставшийся от неё минарет), колодец Габдрахмана, прячущийся в тени великолепной изящной беседки, Восточный мавзолей, внутри которого находится историческая выставка, Белая палата и Успенская церковь. Поездка сюда является отличным способом ощутить дыхание истории.

Великий Булгар Фото: istockphoto.com / delobol

Попробовать местные деликатесы в Старо-татарской слободе

Так называется колоритный район Казани, являющийся гастрономической Меккой для жителей и гостей города. Многие кафе и ресторанчики открыты прямо в старых зданиях, сохранившихся с XVI-XVII веков. Здесь можно перекусить горячим эчпочмаком – национальным татарским пирогом, согреться душистым чаем, попробовать лепёшки кыстыбый, пирог губадия и конскую колбасу казы (последнюю, если понравится, можно взять с собой домой – продукт легко переживает дорогу). А в качестве десерта – сладкая пирамидка талкыш каляве и легендарный чак-чак, у которого в Старо-татарской слободе даже есть собственный музей.

Также советую посетить мастерские татарских ремесленников – лучшего места для поиска подарков и сувениров в городе не найти.

Фото: istockphoto.com / MurzikNata

Помечтать о технологичном будущем в Иннополисе

Многие путешественники даже не догадываются о существовании этого удивительного города IT-технологий (или думают, что это где-то под Москвой). Вместе с тем Иннополис находится совсем рядом с Казанью, фактически являясь её городом-спутником. Поездка сюда произведёт впечатление на всех, кто интересуется технологиями и новейшими урбанистическими трендами.

Необычные здания, сочетающие экологичные материалы и футуристическую архитектуру, безбарьерная безопасная среда, роботы-доставщики, цифровизация всего, что только можно – в Иннополисе это буквально на каждом шагу. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что шагов нужно будет сделать не так уж много, поскольку в городе всего две улицы. Зато сколько впечатлений! А ещё поблизости есть горнолыжная база отдыха – не менее технологичная и современная.

Иннополис Фото: istockphoto.com / Irina Kononova

Получить заряд вдохновения во «Дворце впечатлений»

Совсем недавно в самом сердце Казани, на улице Баумана, открылся «Дворец впечатлений» – уникальное арт-пространство, созданное искусственным интеллектом при участии 252 скульпторов, художников и дизайнеров.

Создатели обещают абсолютно новый эмоциональный опыт, но предупреждают: здесь очень легко потерять связь с реальностью. За эскапизм во «Дворце впечатлений» отвечают зеркальные миры с визуальной игрой музыки и света, волшебный лес, где скрываются фантастические существа, и сюрреалистический супермаркет с товарами, которые невозможно купить – например, консервированный шоколад в томатном соусе.

Больше всего арт-объект напоминает Пандору из «Аватара», на которой случайно оказались кабинет сумасшедшего изобретателя, миллион зеркал и световых инсталляций. Словом, всё необходимое, чтобы на пару часов выйти за пределы пространства и времени, оставаясь при этом на главном туристическом променаде города.