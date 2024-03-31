6 мест, которые стоит посетить любителям страшных тайн и легенд

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «В России и за её пределами немало мест, окружённых мистикой, легендами и преданиями. Всё, что невозможно объяснить, издревле пугало человека, но одновременно и невероятно притягивало. Тем, кто ищет острых ощущений, подсказываю несколько адресов и зданий, фасады которых скрывают нечто таинственное, загадочное и непознанное».

Родовое проклятье обитателей Юсуповского дворца

Один из самых роскошных дворцов парадного Петербурга, Юсуповский – ещё и один из самых мрачных. Слава Юсуповых гремела далеко за пределами Северной столицы, но парадоксальным образом в наши дни княжескую фамилию чаще вспоминают в связи с трагическими событиями.

Поговаривают, что на род Юсуповых наложено проклятье: в каждом поколении только одному из наследников будет дано повзрослеть и умереть в преклонном возрасте – остальные погибнут в юности. Ну а история убийства Григория Распутина во дворце на Мойке и вовсе до сих пор вызывает немало вопросов и тихих споров. Особняк Юсуповых – место без преувеличения уникальное.

Роскошное убранство и великолепные интерьеры пытаются отвлечь внимание от разлитой в воздухе тревоги, но получается далеко не всегда – и на выходе из дворца хочется просто постоять в тишине и сделать несколько глубоких вдохов.

«Призрак оперы» в ижевском театре

У легендарного парижского театра из готического романа Гастона Леру есть сюжетный «близнец» в Ижевске. По легенде Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики был построен в «нехорошем» месте – там, где в древности совершались жертвоприношения. Это объясняет частые происшествия в театре – чаще вполне бытовые, но иногда – трагические.

Среди ижевских театралов популярна история о молодой актрисе, которой очень не везло с ролями. И когда шанс выйти на сцену в главной роли наконец-то выпал, произошло обрушение декораций. Дебютантка погибла, так и не услышав аплодисментов. А в коридорах театра бродит её призрак, добавляя драматичным постановкам каплю мрачной торжественности.

Театр оперы и балета Удмуртии Фото: operaizh.ru

Особняк Пиковой дамы на Малой Морской

Где ещё сосредоточено так много блистательных и таинственных особняков, как в Петербурге? На одной из его центральных улиц, Малой Морской, пару веков назад проживала и княгиня Наталья Петровна Голицына, вдохновившая Пушкина на создание образа Пиковой дамы. Именно она подсказала своему внуку, дружившему с Пушкиным, сюжет мистической повести – а может, и легендарную комбинацию «тройка, семёрка, туз».

Впрочем, выигрышной она оказалась скорее для самого автора, на которого после публикации свалилась очередная волна восхищения. Графиня же дожила в доме на Малой Морской до весьма преклонных лет, после чего он был передан сначала графу Чернышеву, а после революции – под нужды Красного Креста.

Сейчас здесь расположена городская поликлиника. Но при желании можно разглядеть и филенчатые двери, и каминное зеркало, и даже винтовую лестницу, по которой Германн покидал особняк после свидания с Лизой.

Особняк на Малой Морской Фото: tripadvisor.ru

Призрак вождя: дача Сталина на озере Рица

На фоне многочисленных номенклатурных резиденций дача Сталина на Рице выглядит непривычно сдержанно и скромно: всего два этажа, дерево, сдавленный воздух с налётом затхлости и ощущение давно покинутого жилья.

Но генсек эту дачу любил, бывал здесь довольно часто и, если верить слухам, до сих пор заглядывает по ночам – иначе как объяснить скрип половиц и странные тени на лестнице?

После смерти Сталина абхазская дача приглянулась «первой леди» Раисе Максимовне Горбачёвой, однако жить она здесь не смогла – постоянно чувствовала необъяснимую тревогу и слышала таинственные шаги. Да и в 90-е строение уцелело лишь чудом – это ли не знак, что дача находится под необъяснимой надёжной «охраной»?

Дача Сталина Фото: РИА Новости

Тени Дома на набережной

Задуманный как модель светлого коммунистического будущего Дом на набережной долгое время считался самым желанным московским адресом – до тех пор, пока не стал самым пугающим. Советская власть быстро создавала новых героев, но также легко их и уничтожала. И поздние 30-е стали ассоциироваться с Домом на набережной столь же прочно, как с лагерями и ссылками.

В одном здании, под одной крышей жили жертвы и их палачи, готовые в любой момент поменяться ролями. Над домом повисла звенящая тишина: боялись доносов. А о том, что происходило в подвалах Дома на набережной, становилось известно из городских легенд. И становится до сих пор: даже сегодня регулярно всплывают новые и новые факты об «узниках» легендарного дома.

Дом на набережной Фото: РИА Новости

Аул-призрак Гамсутль

Село Гамсутль в Дагестане считается одним из древнейших поселений на территории России. И ещё 50 лет назад здесь кипела жизнь: жили люди, работали магазины и больницы, заезжал передвижной кинотеатр. Всё это происходило на фоне высокогорных пейзажей и старинных каменных построек, буквально у самых облаков.

Но в середине XX века село было оставлено. С тех пор Гамсутль окружают не только горы, но и множество легенд и домыслов, среди которых встречаются и откровенно фантастические. Впрочем, больше к этому располагают не столько исторические или мифологические факты, а сама атмосфера забытия и забвения.

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