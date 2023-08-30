Выбор путешественников: 4 мистических места в России для любителей пощекотать нервы

Ранняя осень – время походов и приключений. Если вы заядлый путешественник и хотите пощекотать нервы мистическими историями, то эта статья для вас. Вместе с группой путешественников рассказываем о местах, куда стоит отправиться всем любителям чудес.

Духи Уральских гор в пещерах Пермского края

Роман Волков путешественник «В Пермском крае ходит множество мистических легенд. Здесь никого уже не удивляют светящиеся предметы в ночном небе, рисующие зигзаги в полёте. А вот то, что творится в пещерах, скалах и тайге, привлекает внимание искушённых туристов».

Многие факты об этих местах просто так не найти в интернете, но о них можно узнать лично от местных старожилов. Например, гора Крестовая в Губахе — северная точка Уральского хребта, Рудянский спой – насчитывает свыше 300 млн лет, к которым можно прикоснуться. По легендам, здесь живёт Дух Уральских гор, а эти места охраняет его слуга – ураганный ветер. Он здесь действительно очень сильный и холодный. Поговаривают, что в тайге можно встретить снежного человека. А если двигаться вдоль Уральского хребта на юг, то в 15 километрах можно найти Каменный город, который, по легенде, местная ведьма превратила в камень взамен на исцеление дочери короля.

Фото: istockphoto.com

Но настоящая мистика начинается в пещерах. Если отправиться на 10 километров на север от горы Крестовая, можно увидеть пещеру «Тёмная». Ее глубина аж 130 метров, а длина более четырёх километров! Она считается самой глубокой среди 700 пещер в Пермском крае и состоит из пяти уровней.

В её окрестностях находили стоянки древних людей, а вход находится напротив кладбища, что делает её ещё более пугающей, учитывая, что и сама пещера не раз становилась причиной печальных событий. Чтобы спуститься в «Тёмную», придётся преодолеть 30-метровый колодец. В этой пещере часто возникают проблемы с электроникой, так что туристы нередко погружаются в полный мрак. Поговаривают, что можно увидеть вспышки фонаря, находясь на глубине, куда не попадает естественный свет – первыми этот эффект увидели спелеологи из Екатеринбурга и Перми в 2006 году.

Фото: Globaldrive

Ещё одна таинственная пещера – Кизеловская или Виашерская (местные называют её так в честь реки Виашер поблизости). Она не такая глубокая, как «Тёмная» – всего 40 метров – но очень протяжённая и запутанная – в ней более восьми километров и 90 гротов! Здесь расположено очень красивое озеро, которое полнится необычными звуками, напоминающими водопады и ручьи.

У Кизеловской пещеры есть хозяин – местные называют его «Пещерный король». По сути, это бюст, вылепленный из глины. По легенде, хозяин пещеры пропускает только смелых путешественников с чистыми помыслами. Чтобы подтвердить свои намерения, нужно оставить зажжённую свечу у фигуры и загадать желание. В противном случае король насылает наказание. Есть история о том, как одна группа спелеологов пренебрегла этим ритуалом и заблудилась в запутанных лабиринтах, трижды выходя на фигуру короля. Они плутали до тех пор, пока один из них не преподнёс в дар зажжённую свечу.

Фото: Globaldrive

Из более реальных фактов – в Кизеловской пещере можно найти жемчуг, который по химическому составу напоминает тот, что из морских раковин. Кроме того, здесь находят и сами ракушки, отпечатки моллюсков, рачков, оставшихся со времен, когда жизнь на Земле только зарождалась. Кстати, в пещере находится множество костей древних медведей. Но есть шанс, что скоро их не останется, так как путешественники часто забирают их себе на память.

Шхеры в Карелии

Ксения Веселова путешественница «Ладожские шхеры — природная достопримечательность Карелии. Это скалистые острова, которыми полнятся заливы Ладожского озера, а их история существования насчитывает более 1,3 млрд лет. С научной точки зрения они произошли путём экзарации – в древние времена огромный ледник, двигаясь с севера и разрушая горные породы, выдавливал верхний слой земли. Когда сложный рельеф затопило водой, появились привычные нашему взгляду шхеры. Народная гипотеза гласит: слово «шхеры» произошло от «шхериться», то есть «прятаться, скрываться». Суда в таких скалах скрывались от врагов».



Карельские шхеры Фото: Globaldrive

Одна из популярных легенд этих мест — о деревне на берегу залива Импилахти, где жили двое влюблённых: молодой пастух и девушка по имени Импи. Её родители не видели в простом пастухе ровню своей дочери и нашли для неё жениха богаче, а пастуха прогнали из деревни. Импи сбежала из дома и на скалистом берегу залива стала звать возлюбленного. Ей никто не ответил, и тогда она бросилась в залив и превратилась в русалку. Местные утверждают, что до сих пор во время шторма слышат голос Импи, зовущей свою любовь.

Неудивительно, что эти места стали вдохновением для легенд. Ведь вокруг прекрасные древние скалы, возвышающиеся над бесконечным озером, шум волн и крик чаек. Подходящее место для саморефлексии наедине с природой.

Добраться до этих мест можно на лодке или катере – например, мы договаривались с местным капитаном, перевозящим небольшие группы. Если вы передвигаетесь на своей лодке, советую использовать мотор до 30 лошадиных сил, чтобы не нарушать спокойствия жителей местной фауны.

Карельские шхеры Фото: Globaldrive

Сначала мы смотрели на скалы с воды, а позже нас высадили на острове Хонкасало, и он стал моим самым незабываемым впечатлением в поездке. Мы забирались по скалам на самый верх, чтобы открылся вид на бесконечный залив. Ветер был сумасшедший. Но всё это неважно. Ведь это стоит того, чтобы увидеть своими глазами настоящую мощь природы Карелии.

5 озёр Муромцевского района, Сибирь

Татьяна Рождественских PR-специалист Globaldrive и путешественница «Знаменитая легенда Омской и Новосибирской областей и объект притяжения туристов из Сибири и не только. Миф объединяет пять озёр: Данилово, Ленево, Щучье, Шайтан-озеро и потайное. Озёра связаны подземной рекой. Легенда и местные геологи утверждают, что водоёмы имеют космическое происхождение и возникли в результате падения 30-метрового метеорита».

Благодаря этому бытует мнение, что глина озёр имеет целебные свойства, а вода настолько обогащена кислородом, что последовательное купание во всех пяти источниках способно омолодить. Напоминает сказку о Коньке-Горбунке.

Что касается кислорода, это действительно так – на рассвете особенно хорошо видно в прозрачной воде Данилово. Пузырьки поднимаются ровными цепочками со дна, как в шампанском, и напоминают кипение, хотя температура воды вполне комфортная.

Фото: wikimedia commons

Существует история о том, что пятое озеро так и не найдено и может находиться под землёй. Местные утверждают, что у озёр есть второе дно. Однако все аквалангисты, пытавшиеся его исследовать, трагически погибали по необъяснимым причинам.

Мысли об аномальной зоне заставляют находить мистику повсюду. Так, например, отправившись на машине к Данилово, мы с родителями сильно заплутали и в итоге застряли на болотистой дороге. И именно в этот момент словно вся стихия ополчилась против нас: разразился ураган, ветер стал валить деревья, налетела стая слепней, пошёл невероятный ливень. Пришлось заночевать в палатке. Помню, как мне ещё снились слепни.

Балтийская коса в Калининграде

Кристина Яценко путешественница «В Калининградской области всем известна Куршская коса — заповедная зона с Танцующим лесом под охраной ЮНЕСКО. Но я вам советую присмотреться к её таинственной и менее заселённой туристами соседке — Балтийской косе. Сюда мало кто добирается, а зря. Это место полнится историческими свидетельствами».

По сути, Балтийская коса – это узкий кусок суши между Россией, близ Балтийска, и Польшей, протяжённостью в 65 километров и шириной от 9 до 300 метров. Попасть сюда можно только на пароме из Балтийска.

На косе находится старый немецкий военный аэродром «Нойтифф», где с 1939 года базировались гидросамолёты, подводные лодки и авиатехника с колёсным шасси Германии, а позже и войска СССР и России. В те времена ему не было равных, но сегодня он имеет лишь историческое значение.

Балтийская коса Фото: Globaldrive

Тем не менее местные регулярно обнаруживают на Балтийской косе занимательные находки: то пески, осыпаясь, обнажают технику времен Второй мировой, то кладоискатели и краеведы находят тайники с дорогими предметами интерьера и другими ценностями. Поговаривают, что немцы в XX веке прятали здесь клады, и в 1945 году часть из них переправили на западные земли. Теперь остатки былой роскоши находят местные «чёрные копатели», а иногда и простые туристы.

Здесь ходит ещё одна легенда – местные рассказывают, что между косой и Балтийском пролегает подземный ход, который море частично затопило. До сих пор специалисты находят странные туннели. Однако всё ещё неизвестно, куда они ведут. Возможно, вы следующий, кто сможет найти ответ. Приезжайте сюда на рассвете – так эффект от легенд Балтийской косы будет ещё сильнее!