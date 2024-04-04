Спортивная романтика и городское фэнтези: обзор весенних книжных новинок

В хорошей семейной библиотеке есть книги для папы, мамы и детей, соответствующие интересам каждого. И регулярно книжные полки должны пополняться новинками. Найти самые свежие произведения всех издательств можно на выставке-ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№ весна, которая проходит с 4 по 7 апреля в Гостином дворе. Мы выбрали 10 новых книг для каждого члена семьи: от «Китайской физики» до «Приключений Незнайки».

Сантьяго Постегильо, «Рим — это я»

Испанский писатель, филолог, лингвист Сантьяго Постегильо написал исторический роман о великом правителе Рима – Гае Юлии Цезаре, который из защитника народа превратился в диктатора. На сюжет автора вдохновило дело против беспринципного сенатора Долабелла, бывшего наместника Македонии, в котором Цезарь выступал обвинителем. Ему противостояли коррумпированный суд, могущественный противник, и юноша потерпел неудачу.

Однако, проиграв, он выиграл намного больше – он впервые получил признание народных масс и начал свой путь на политической арене. У Постегильо получился настоящий судебный триллер о Цезаре в лучших традициях Джона Гришэма, разворачивающийся в реалиях Древнего Рима.

Фото: «Эксмо-АСТ»

Мария Семёнова, «Братья. Книга 3. Завтрашний царь. Том 1»

Мария Семёнова – один из самых значимых российских авторов в жанре фэнтези. Она стояла у истоков «славянского фэнтези», её книги вышли многомиллионным тиражом. Цикл о Волкодаве из рода Серых псов приобрел армию поклонников, а его приквел «Братья» стал не менее популярным.

«Завтрашний царь» – долгожданное продолжение этой предыстории. Зима, постигшая мир, длится уже очень долго, метели становятся свирепее, а морозы – беспощаднее. Царевич проходит очередные испытания, доказывая, что достоин править отеческим городом. А инкогнито истинного наследника престола, ставшего витязем, раскрыто. Воевода приказывает ему следовать в Шегардай, чтобы наконец прояснить порядок престолонаследия.

Фото: «Эксмо-АСТ»

Екатерина Шумаева, «Осколки льда»

Екатерина Шумаева – современный автор Young Adult литературы, которая затрагивает в своих романах темы, интересные как подросткам, так и взрослым. Её новая книга в жанре спортивной романтики – уютная история о взрослении, первой любви и настоящей дружбе.

Тимур и Кира росли вместе. Они родились в один день, их мамы – подруги, а квартиры расположены на одной лестничной площадке. Всё детство они посещали один Ледовый дворец, где Кира занималась фигурным катанием, а Тимур – хоккеем. Они так часто пересекались в своей жизни, что успели надоесть друг другу, но случившееся на выпускном вечере изменило всё.

Фото: «Эксмо-АСТ»

Николай Носов, «Приключения Незнайки и его друзей» (объёмные картинки)

В России празднуют Год Носова, ведь в ноябре прошлого года исполнилось 115 лет со дня рождения известного детского писателя и сказочника, а в этом – читатели отметят 70-летие с момента первой публикации весёлой истории о коротышках из Цветочного города.

«Приключения Незнайки и его друзей» – классика детской литературы, на которой выросло не одно поколение детей. Она учит доброте, взаимовыручке, настоящей дружбе и умению выходить из самых непредсказуемых ситуаций с юмором. Главный герой книг Носова – смелый, смешной и обаятельный Незнайка – стал другом многим ребятам и подарил немало позитивных минут за увлекательным чтением о его приключениях.

Фото: «Эксмо-АСТ»

Карло Ровелли, «Анаксимандр и рождение науки»

В новой книге итальянского учёного-физика, специалиста в области квантовой гравитации соединяются знания о космосе и философии. Автор обращается к фигуре древнегреческого философа Анаксимандра, который три тысячелетия назад заложил основы научной мысли.

Ученик Фалеса утверждал, что Земля «плавает» в пустоте, животные появились в процессе эволюции, штормы и землетрясения естественны, а не сверхъестественны, и, главное, мир нужно анализировать в терминах естественных наук, а не метафизики. Тем самым он положил начало для космологии, физики, географии, метеорологии и биологии. Карло Ровелли ставит философа в один ряд с Ньютоном, Галилеем, Эйнштейном и утверждает, что его прозрения оказали основополагающее влияние на историю науки.

Фото: «Эксмо-АСТ»

Юрат Мусин, «Китайская физика. Опережала ли традиционная наука Запад?»

Юрат Мусин – кандидат физико-математических наук, преподаватель МАИ, автор ряда учебных пособий и монографий. Его новая книга посвящена китайской физике, тому, как развивалась научная мысль на Западе и Востоке.

В ней учёный размышляет о том, почему в истории науки так много европейских физиков, но почти неизвестны китайские, почему Китай до начала Нового времени, не открывая физических законов, лидировал по всем техническим направлениям и какую роль сыграл китайский менталитет в анализе квантовой механики.

Фото: «Эксмо-АСТ»

Валерия Антеро, «Шёпот наших душ»

Городское фэнтези о демонах, ангелах, запретной любви, запутанных любовных треугольниках, предательстве, дружбе, мести и прощении. В центре сюжета 17-летняя Вики, что обладает уникальным даром. Она может видеть среди людей пожирателей – потомков демонов, которые питаются человеческими душами, но внешне ничем не отличаются от обычных прохожих.

Девушка мечтает стать охотницей на них, вступив в тайный Орден, цель которого защищать людей. Однажды она выходит на охоту, прогуливая школу, и сталкивается с сильнейшим противником. Но её спасает загадочный незнакомец, который, словно по волшебству, появился из ниоткуда.

Фото: «Эксмо-АСТ»

Габриэль Гарсиа Маркес, «Увидимся в августе»

Эту книгу можно назвать литературным событием, потому что это последний роман великого колумбийского писателя, впервые опубликованный на русском языке одновременно со всем миром. Его путь к читателю был долгим и непростым, состояние здоровья Маркеса не позволило ему закончить историю. Спустя 10 лет сыновья, перечитав текст, решили обнародовать произведение классика.

Головокружительный, радостно-чувственный роман о потаённых желаниях и страстях, о женщине, что каждый август приезжает на курортный остров в Карибском море, стал неожиданным подарком для поклонников творчества писателя. Сюжет разворачивается на фоне фешенебельных отелей и нищих хижин местных жителей.

Фото: «Эксмо-АСТ»

Том Стоппард, «Леопольдштадт»

«Леопольдштадт» – пьеса британского драматурга Тома Стоппарда, написанная в 2019 году и основанная на его личной истории. Стоппард, который воспитывался отчимом-англичанином, долгое время не знал о своих еврейских корнях и о том, что его семья погибла в концентрационных лагерях.

В центре сюжета Герман Мерц, гражданин Австрии и успешный коммерсант, душа шумного, дружного и счастливого семейства, на долю которого выпало немало исторических потрясений ХХ века. С героями этой истории читателям предстоит пройти Первую и Вторую мировые войны, аншлюс, Холокост и горькое отрезвление послевоенных лет.

Фото: «Эксмо-АСТ»

Сергей Козлов, «Как Львёнок и Черепаха пели песню. Союзмультфильм»

Легендарное издательство «Малыш», одно из старейших на книжном рынке, в этом году отмечает 67 лет. Здесь публиковались известные писатели, которые сегодня составляют золотой фонд детской литературы. Недавно издательство приобрело у киностудии «Союзмультфильм» права на изображения любимых миллионами героев и планирует в рамках серии «Золотая коллекция Союзмультфильма» публиковать книги по самым популярным произведениям студии.

Новая серия стартовала как раз с книги «Как Львёнок и Черепаха пели песню» по сценарию Сергея Козлова. В неё вошла сама сказка о том, как забавный Львёнок увидел Большую Черепаху, услышал её песенку и не смог пройти мимо, и, конечно, рисунки из мультика.

Фото: «Эксмо-АСТ»