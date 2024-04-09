7 признаков контрзависимого человека и 7 шагов, чтобы перестать им быть

Сегодня довольно популярными стали термины созависимость и контрзависимость. Цель данной статьи — разобраться во втором. Однако для лучшего понимания темы стоит коснуться и первого. На самом деле, эти явления во многом схожи, но есть и стратегически важные нюансы. Исследуем тему вместе с психологом.

Анна Тэжик психоаналитический психолог, КПТ, коуч «Постараемся разобраться в том, что же такое созависимость и контрзависимость. Как они влияют на наши взаимоотношения с окружающими? Акцент мы сделаем на контрзависимости».



Начнём с созависимости. Это патологическое психологическое состояние, при котором мы чувствуем себя зависимыми от другого человека или отношений с ним. Ставим его потребности и желания выше своих собственных, игнорируя личные границы и желания.

Люди, страдающие от созависимости, могут испытывать вину за себя, переживать за других до такой степени, что это оказывает негативное влияние на их собственное психическое и физическое здоровье. Они часто чувствуют беспомощность и беззащитность, если рядом нет того самого человека. Стараются контролировать его поведение или решать его проблемы, даже когда он не просит.

Такая зависимость от другого человека не даёт возможности в полной мере понять свои желания и проживать собственную жизнь. Она часто связана с низкой самооценкой, страхом одиночества и тяжёлым детством. Важно помнить, что созависимость является психологическим состоянием, которое можно изменить с помощью терапии и работы над собой.

Что же такое контрзависимость?

Речь про психологическое состояние, противоположное созависимости. Люди, страдающие от него, обычно имеют сильное желание контролировать себя и своё окружение. Часто проявляют излишнюю самостоятельность и независимость от других людей. Они могут испытывать трудности в установлении близких отношений, так как стремятся сохранять автономность в любой ситуации.

Люди с контрзависимостью часто испытывают страх оказаться уязвимыми и зависимыми от другого человека, что препятствует развитию близких отношений. Если говорить просто, это те, кто боятся эмоциональной близости. Однако, как и в случае с созависимостью, контрзависимость можно преодолеть через терапию и саморазвитие, чтобы достичь более здоровых и гармоничных отношений. Давайте разберёмся в этом вопросе подробнее.

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Механизмы контрзависимости

Значение понятия контрзависимости в современной психологии заключается в осознании того, что за механизмы лежат в основе поведения людей с такими чертами. Раскрытие данной концепции помогает психологам и психотерапевтам понять, какие факторы могут способствовать развитию состояния, как оно влияет на межличностные отношения и на самочувствие человека в целом.

Исследования показывают, что контрзависимость часто связана с определёнными формами детского и семейного воспитания, когда человеку не было уделено достаточное внимание и забота. Либо имели место жёсткие требования или ограничения на выражение своих чувств и потребностей.

Например, контрзависимость может развиться, если ребёнка очень рано погружают во взрослую жизнь. Это формирует у него строгие правила относительно своей личности и повышенные требования к другим людям.

Также контрзависимость может быть результатом сложной травматической истории или особенностей индивидуального психологического склада личности. Во всех этих случаях бегство от близости выступает как защитная реакция.

Важно отметить, что контрзависимость, хотя и представляет собой оборонительный механизм для защиты себя от боли и страха, в то же время может препятствовать формированию близких, здоровых отношений и привести к социальной изоляции. Глубинная травматизация способна спровоцировать психическое расстройство личности и как следствие — контрзависимое поведение.

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Раскрытие понятия контрзависимости в современной психологии позволяет помогать людям преодолеть свои внутренние конфликты, развить более гармоничные отношения с окружающими и улучшить качество своей жизни.

Контрзависимость стала привлекать внимание в 1970-х годах, когда была разработана теория кодепенденции (созависимости). Она изначально использовалась для описания взаимозависимых отношений в семье алкоголиков. Однако с течением времени стало ясно, что не только они могут быть зависимыми, но и их близкие.

В 1980-х годах термин «контрзависимость» стал активно изучаться как отдельное явление. Многие психотерапевты и исследователи начали анализировать роль семейной динамики, личностных черт и истории травм в формировании контрзависимого поведения.

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Подходы к пониманию контрзависимости

Какие именно аспекты этой темы сегодня особенно тщательно изучаются?

1. Семейные системы и теория кодепенденции. Здесь речь идёт об изучении влияния семейных отношений на формирование контрзависимого поведения, а также выявление образцов взаимодействия между членами семьи.

2. Психодинамический подход. Анализ непроработанных травм и конфликтов, которые могут привести к развитию контрзависимости.

3. Подходы к личностному росту. Исследование индивидуальных черт личности, таких как низкая самооценка, стремление к контролю и перфекционизм, которые могут способствовать контрзависимому поведению.

4. Социокультурные и гендерные аспекты. Изучение влияния социокультурных факторов (роли полов и культурные нормы) на формирование контрзависимости.

Исследования продолжаются. Постоянно разрабатываются новые подходы к пониманию контрзависимости. Главная цель — найти наиболее эффективные стратегии помощи людям, страдающим от этого явления.

Далее мы рассмотрим признаки человека, который страдает от контрзависимости. А после — стратегии для её преодоления.

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Признаки контрзависимости

1. Чрезмерная забота о других. Контрзависимые люди часто уделяют слишком много времени, энергии и внимания потребностям близких, игнорируя свои собственные.

2. Проблемы с установлением границ. Они могут иметь трудности с установлением здоровых границ в отношениях и часто перекладываются в ущерб своему благополучию.

3. Страх потери контроля. Контрзависимые люди часто боятся потерять контроль над ситуацией или отношениями. Поэтому они могут демонстрировать избегательное поведение. Стремиться к слишком большому контролю.

4. Низкая самооценка. Они часто страдают от чувства недостаточности или неполноценности.

5. Перфекционизм. Контрзависимые люди могут стремиться к идеальности в своих действиях и отношениях, часто перегружая себя и других высокими ожиданиями.

6. Избегание интимности. Из-за страха перед потерей независимости они могут избегать близости. Но на самом деле это всё дикое желание любви, признания и человеческого тепла. Вот такая сложная штука.

7. Чувство вины и стыда. Контрзависимые люди часто испытывают чувства вины за свои собственные потребности или за то, что они не могут помочь всем вокруг.

Эти признаки могут указывать на наличие контрзависимости у человека. Однако для точного диагноза и лечения рекомендуется обратиться к психотерапевту или психологу.

Как прояляется контрзависимость?

1. В сложностях с установлением и поддержанием здоровых отношений. Контрзависимые люди могут испытывать проблемы в налаживании баланса между собственными нуждами и потребностями партнёра (родных, друзей).

2. В постоянном переживании тревоги и страха. Контрзависимые люди часто чувствуют беспокойство по поводу того, как их поступки и решения влияют на других. Они стараются всеми силами удержать контроль над ситуацией.

3. В трудностях с принятием собственных решений. Таким людям важно получить одобрение и подтверждения от других. Они часто ориентируются на чужое мнение и советы.

Контрзависимость может привести к серьёзным проблемам в работе и личной жизни. Людям со склонностью к ней важно осознать своё состояние и обратиться за помощью к психологу, чтобы научиться уважать свои собственные потребности, строить здоровые отношения и держать внутренний баланс.

Контрзависимость может иметь значительное влияние на отношения с окружающими и приводить к различным психологическим и поведенческим последствиям. Какие же встречаются чаще всего?

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Последствия контрзависимости

1. Влияние на отношения

Контрзависимость может привести к проблемам во взаимоотношениях с другими людьми. Люди, страдающие от неё, испытывают трудности в установлении здоровых границ и выражении своих потребностей.

Они часто склонны к привязанности к людям, которые нуждаются в помощи или поддержке, что может создавать дисбаланс в отношениях.

Контрзависимость также может привести к избеганию близости и интимности из-за страха перед потерей своей свободы.

2. Психологические последствия

Люди с контрзависимым поведением часто испытывают чувства вины, стыда и недостаточности. Они могут иметь низкую самооценку и страдать от повышенной самокритичности.

Контрзависимость порой приводит к чрезмерной заботе о других, постоянному самопожертвованию.

3. Поведенческие последствия

Люди, склонные к контрзависимости, могут проявлять перфекционистские черты и стремиться к контролю. Они часто становятся слишком податливыми и согласными, чтобы избежать конфликтов или сохранить гармонию в отношениях.

Контрзависимость также может приводить к избеганию конфронтации и недостаточной защите собственных интересов. Человек уступает, лишь бы не испортить отношения.

Как преодолеть контрзависимость?

Психологические методы работы с контрзависимостью включают в себя различные терапевтические подходы: когнитивно-поведенческая, психодинамическая, семейная терапия и др. Также важными элементами являются работа над самооценкой, развитие навыков постановки личных границ, осознание и преодоление деструктивных поведенческих моделей.

Преодоление контрзависимости может быть сложным процессом. Здесь очень важно осознать собственные поведенческие и психологические шаблоны и провести работу по их изменению. Нужо быть готовым к тому, что путь будет долгим. И, возможно, в одинчку его не пройти.

Какие шаги предпринять?

1. Осознание проблемы

Первый и очень важный шаг — осознание наличия контрзависимости и её влияния на вашу жизнь и отношения. Здесь можно использовать самонаблюдение и ведение дневника. Также есть опция — помощь специалиста.

2. Работа над самооценкой

Важно осознать свою ценность и уважать собственные потребности и желания. Практики самолюбви, самопринятия и самосострадания могут помочь улучшить самооценку.

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3. Установление здоровых границ

Необходимо научиться устанавливать границы в отношениях с другими людьми. Важно заявлять о своих потребностях и отказываться от обязательств, которые могут быть вредными для вашего благополучия.

4. Изучение стратегий релаксации и управления стрессом

Медитация, глубокое дыхание, йога и другие методы релаксации позволят справиться со стрессом и тревожностью, которые могут возникать при изменении контрзависимых поведенческих моделей.

5. Поиск поддержки

Обращение к профессиональному психотерапевту или присоединение к группам поддержки для людей, страдающих от контрзависимости, может быть очень полезным. Важно иметь возможность поделиться своим опытом, получить поддержку и советы от других людей, проходящих через подобные трудности.

6. Развитие здоровых увлечений и интересов

Найдите хобби или занятия, которые приносят вам радость и удовлетворение. Уделяйте им время. Это поможет повысить вашу самооценку и уменьшить фокусировку на отношениях с другими.

7. Постепенное принятие изменений

Процесс преодоления контрзависимости может быть долгим и трудным. Важно быть терпеливым с собой. Принимайте маленькие шаги в направлении изменений и помните, что каждый из них важен.

Преодоление контрзависимости — это не так просто. Однако с помощью правильных методов возможно избавиться от неё и наладить взаимоотношения с собой и окружающим миром.

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Терапия при контрзависимости

Работа с контрзависимостью включает в себя использование различных терапевтических подходов, направленных на изменение мыслительных и поведенческих паттернов.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) является одним из основных методов работы с контрзависимостью. Она помогает осознать и изменить негативные мыслительные схемы, которые могут приводить к отстранённому поведению или излишне высокой чувствительности к собственной автономности. КПТ также фокусируется на развитии новых навыков установления здоровых границ и на улучшении самооценки и самопринятия.

Психодинамическая терапия включает в себя работу с бессознательными аспектами личности. Она помогает понять и преодолеть глубоко лежащие эмоциональные и психологические конфликты, которые могут приводить к контрзависимому поведению.

Семейная терапия также может быть эффективным методом работы с контрзависимостью. Здесь участники могут изучать свои отношения, обсуждать границы и роли в семье, искать способы взаимодействия.

Кроме того, работа с контрзависимостью может включать техники психообразования, тренинги по установлению границ, фокусировку на развитии самосознания и саморазвития, а также работу с травмами и эмоциональными ранами, которые нередко лежат в основе подобных проблем.

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Практические шаги по преодолению контрзависимости включают в себя осознание проблемы, активное изучение и понимание её основных причин, поиск поддержки в виде терапии, работу над развитием здоровых отношений и взаимодействием с окружающими людьми, а также изменение поведенческих и мыслительных паттернов.

Кроме того, важно знать свои потребности и уметь выражать их, устанавливать здоровые границы и находить равновесие между заботой о себе и других.

Изучение и преодоление контрзависимости являются важными аспектами для понимания и преодоления сложных отношений и динамик взаимодействий в обществе. Контрзависимость может привести к разрушительным отношениям. Она способна негативно влиять на наше психическое и эмоциональное здоровье. А также препятствовать развитию гармоничных и взаимовыгодных отношений.

Исследование темы контрзависимости может помочь человеку понять свои страхи, поведенческие и эмоциональные шаблоны. У него появится шанс построить здоровые отношения с собой и другими людьми. Это также может привести к улучшению общего благополучия и качества жизни.

Дальнейшие исследования в данной области могут включать в себя изучение различных методов лечения и поддержки людей, страдающих контрзависимостью. Также важно анализировать связь контрзависимости с другими психическими и эмоциональными расстройствами.

В общем, исследователям есть над чем трудиться. Задача же самих людей, которые нашли в себе признаки наличия контрзависимости, — сфокусироваться на тщательном изучении себя. Если человек не в гармонии сам с собой, ему никогда не удастся наладить отношения с миром. Теперь у вас есть инструменты, которые помогут распознать разрушительные механизмы и проработать их.