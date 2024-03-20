Как распознать социопата: 7 маркеров поведения человека с диссоциальным расстройством

Почему он такой, как сам от этого страдает и можно ли ему помочь?

«Ни стыда, ни совести!» — любим мы ворчать, когда нам нагрубили. А представьте мир, где вы действительно не испытываете ни чувства вины, ни эмпатии, ни сострадания. Пространство манипуляции, где единственная цель — собственная выгода. Добро пожаловать в мир людей с социопатией!

Олеся Шаповал психолог, ACT-терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» «Из всей мозаики личностей именно вокруг них больше всего домыслов. Один, слыша слово «социопат», представит преступника, а другой — холодного и харизматичного миллиардера. Кто такие люди с социопатией? По каким чертам можно их вычислить и как им помочь? Давайте разбираться».

Кто такие социопаты?

«Социопат» — это человек с диссоциальным (антисоциальным) расстройством личности. По разным данным, это от 0,2 до 3,3% населения. То есть примерно 1 из 50 человек может иметь диссоциальное расстройство. Кажется, немного. Но, учитывая количество людей, с которыми мы сталкиваемся на протяжении жизни, достаточно велики шансы встретиться с человеком, у которого есть социопатические черты. Он может быть знакомым, соседом. А ещё есть реальный шанс заполучить такого начальника!

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В чём разница между социопатом и психопатом?

В ненаучных кругах эти термины часто путают. Есть исследования, которые связывают психопатию с врождёнными (генетическими) причинами, а социопатию — с особенностями среды и воспитания. Однако официальные классификации заболеваний МКБ-10 или DSM-V относят оба понятия к диссоциальному расстройству личности и никакого водораздела не проводят.

В МКБ-10, которым руководствуются психиатры в нашей стране, его описывают так: «Расстройство личности, характеризующееся пренебрежением к социальным обязанностям и чёрствым равнодушием к окружающим. Поведение с трудом поддается изменению на основе опыта, включая наказание. Больные плохо переносят неудачи и легко поддаются агрессии, включая насилие. Они склонны обвинять других или давать правдоподобные объяснения своему поведению, приводящему их к конфликту с обществом».

Причины социопатии

Точная причина диссоциального расстройства неизвестна. Как и с другими заболеваниями, учёные пытаются определить, что же вносит наибольший вклад — генетика или среда, в которой растёт человек. Список возможных причин выглядит так.

Генетика. Исследования показывают, что некоторые люди могут иметь предрасположенность к социопатии. В частности, изменения в тех структурах мозга, которые отвечают за привязанность и эмпатию. Особенности воспитания. В зоне риска — сироты, не получающие теплоты и внимания, а также семьи, где в порядке вещей насилие, жестокое обращение, манипуляции. Такие дети растут с ощущением, что окружающим они безразличны и рассчитывать могут только на себя. Травмы или повреждения мозга. Черепно-мозговые травмы или такие заболевания, как деменция, могут привести к асоциальному поведению. Однако нельзя на 100% назвать это диссоциальным расстройством. Ведь оно обычно проявляется уже в детстве или подростковом возрасте.

Что в итоге? Да, гены играют роль. И некоторые люди с диссоциальным расстройством действительно «просто такие». Однако в большинстве случаев гены — всего лишь предпосылки. Как семена, которые прорастают только в определённых условиях. Например, когда дети сталкиваются с регулярным физическим или психологическим насилием, холодностью и пренебрежением к их потребностям. Или в семьях с «дедовщиной» и жёсткой иерархией, когда сильные отыгрываются на слабых.

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Черты человека с диссоциальным расстройством

Диагностировать антисоциальное расстройство личности может только психиатр. И даже ему будет непросто, ведь все мы время от времени проявляем эгоизм и чёрствость, можем обманывать или прибегать к манипуляциям. Не стоит ставить диагноз «по фото». Но всё же есть распространённые черты, общие для людей с социопатией.

1. Они лишены эмпатии

Людям без диссоциального расстройства бывает сложно понять, как такое возможно, ведь эмпатия естественна. Причём не только для людей, но и для других млекопитающих: слонов, крыс, обезьян.

У нас есть «зеркальные» нейроны, которые позволяют хотя бы отдалённо ощутить эмоции другого человека. Например, когда кто-то поблизости обожжёт или порежет руку, мы тоже инстинктивно вздрагиваем (представляя, как это больно). Так развивается сопереживание. Позже на биологическую составляющую надстраиваются представления о морали и совести.

Люди с диссоциальным расстройством действительно не испытывают ни угрызений совести, ни страха потери привязанности. Люди кажутся им такими же объектами, как мебель. Вряд ли кто-то станет сопереживать столу, когда его передвигают или режут на нём колбасу.

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2. Они могут быть очаровательными, если это выгодно

Клинический психолог Марта Стаут в своей книге «Социопат по соседству» называет людей с диссоциальным расстройством «людьми без совести». Однако, хотя социопаты не чувствуют вины, стыда и сострадания, это совершенно не означает, что они лишены эмоций. Просто сосредоточены чувства лишь вокруг их собственной персоны.

Они могут грустить, если не получили желаемое, но неспособны понять печаль другого человека. Часто уже в детском или подростковом возрасте они начинают замечать, что отличаются от окружающих. Поэтому на помощь приходят интеллект и навыки подражания — почему бы не изобразить участие или интерес к другому, если это помогает добиваться целей?

3. Они знают, что хорошо, а что плохо, но им наплевать

Для людей с диссоциальным расстройством правильным является лишь то, что отвечает их интересам. Если что-то служит им на благо, все средства хороши. Им неведомо раскаяние. От нарушения закона их останавливают не ценности, а желание избежать наказания. К сожалению, не всегда. Неудивительно, что в обществе люди с социопатией нередко ассоциируются с грабителями и мошенниками.

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4. Они склонны к обману и манипуляциям

Равнодушие к чужим страданиям в каком-то смысле развязывает людям с диссоциальным расстройством руки. Они легко играют чувствами других для достижения своих целей.

5. Они неспособны создавать глубокие отношения

Люди с диссоциальным расстройством могут быть душой компании, жениться и даже заводить детей (если по каким-то причинам считают это удобным). Однако на самом деле отношения с эмоциональной близостью и доверием им недоступны. Вернее, они не испытывают потребности в таких отношениях.

6. Они могут вести себя импульсивно или агрессивно

Некоторые люди с социопатией — холодные и расчётливые. Другим сложно контролировать раздражение, когда кто-то или что-то идёт против их воли. Также они могут идти на риск без видимого страха или сожалений.

7. Им сложно смириться с поражением

Дело не только в импульсивности. Переживать отказы и неудачи нам помогает осознание того, что мир не крутится вокруг нас и есть другие люди — со своими желаниями и потребностями. Очевидно, что это понимание далеко от мировоззрения социопата.

Как распознать человека с диссоциальным расстройством?

В МКБ-10 (Международная классификация болезней) диссоциальное расстройство личности описано очень кратко. Более подробные критерии есть в другой классификации — DSM-V:

неподчинение законам и нормам, совершение противоправных действий;

обман и манипуляции ради собственной выгоды;

импульсивное поведение;

раздражительность и агрессия;

откровенное пренебрежение безопасностью, безответственность и отсутствие раскаяния в своих действиях.

Есть и другие требования: диагноз нельзя поставить до 18 лет, а первые признаки должны проявиться ещё в детском или подростковом возрасте.

Психиатры проводят клиническое интервью, учитывают историю семьи, данные тестов и опросников. Для диагностики могут использовать контрольный тест Хэйра (PCL-R), Опросник выявления психопатии (SRP-III), а также различные шкалы для измерения уровня эмпатии и антисоциального поведения.

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Последствия социопатии

Важно понимать, что антисоциальное расстройство личности — не просто особенность характера или поведения. Это психическое заболевание, которое причиняет вред не только самому человеку, но и окружающим.

Впрочем, люди с диссоциальным расстройством часто не тяготятся своими особенностями. Некоторые даже гордятся, считая, что намного проще жить без эмпатии, привязанности и беспокойства о других. Однако социопатия накладывает отпечаток на все сферы жизни. Разберём главные.

Личная жизнь и дружба

Не испытывая глубокой привязанности, такие люди заводят отношения (дружеские или романтические) только с теми, кто им выгоден. Кого-то могут использовать в практических целях — написать контрольную по физике, составить отчёт или одолжить денег.

Других же люди с диссоциальным расстройством «помечают» как интеллектуальных, с классным чувством юмора, сильных, волевых. С ними они могут проводить время и даже построить отношения, который внешне будут напоминать дружбу. Например, при общении с такими людьми человек с социопатией может произнести слова утешения или помочь. Только мотивацией будет не искренняя забота, а тонкий расчёт, что друг тоже придёт на помощь в трудную минуту.

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Работа и профессиональная жизнь

В профессиональной среде социопатия может проявляться по-разному. С одной стороны, мастерство манипуляции, безразличие к коллегам и фокус на достижение личных целей помогают взбираться по карьерной лестнице. С другой — эти же качества мешают людям с диссоциальным расстройством строить долгосрочные профессиональные отношения.

Причём это касается только людей сдержанных. Тем, кто страдает от импульсивности и вспышек агрессии, сложно удержаться на рабочем месте. Люди с социопатией также не в восторге от ответственности и нередко предпочитают работать на себя — без начальников и подчинённых.

Социальные отношения и правонарушения

Диссоциальное расстройство личности в обществе стигматизировано. На социопатов навешивают ярлык злодеев. Можно понять, откуда берётся дурная слава — когда испытываешь безразличие к чужим правам и жизням, грань закона легче переступить. Процент людей с диссоциальным расстройством среди правонарушителей действительно выше, чем средний показатель среди населения (по разным данным, до 20%). Однако нельзя ставить знак равенства между социопатами и преступниками.

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Есть ли лекарство?

Так как наука ещё мало знает об этом расстройстве личности, оно трудно поддается изменению. Во-первых, сами люди, страдающие им, редко обращаются за психологической помощью. Обычно диссоциальное расстройство обнаруживается, когда человек приходит к психологу по настоянию близких.

Если социопат готов общаться с психологом, работа может быть направлена на понимание своего состояния и реакций, управление гневом, развитие контроля над импульсами, изменение поведения.

«Лекарства от социопатии» также не существует. Психиатр может назначить препараты для изменения состояний, которые иногда возникают вместе с антисоциальным расстройством личности. Например, тревоги или агрессии. Тем не менее терапия в сочетании с лекарствами может изменить качество жизни социопатов к лучшему.

Гораздо сильнее страдают невольные жертвы: родные, друзья, партнёры. Распознать социопата заранее — почти невыполнимая задача, ведь на «короткой дистанции» он способен мастерски разыгрывать любые эмоции.

Партнёр такого человека может оказаться в ловушке собственных надежд («со мной он/она изменится к лучшему»), терпеть грубость и унижения. Социопат легко ударит в самое больное место, не испытав никаких угрызений совести. Партнёрам и родным людей с диссоциальным расстройством терапия может помочь едва ли не больше, чем самим социопатам.

Люди с диссоциальным расстройством не злые. Просто у них есть особенности, которые мешают замечать чужую боль, переживать за других, испытывать сильную привязанность.

По иронии именно человек с антисоциальными чертами — тот типаж, который пользуется популярностью в современном обществе. Он действительно ни от кого эмоционально не зависит, не испытывает многих страхов и сожалений, но это жизнь без искренности и настоящей любви. Без тепла, радости или гордости за другого человека. Без ощущения общности и взаимопонимания.