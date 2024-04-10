Почему для бега нужны специальные стельки и как их выбрать? 5 советов эксперта

Илья Пугачёв эксперт «Спортмастер PRO», специалист компании по производству анатомических стелек Sidas «Специальные стельки — это неотъемлемая часть беговой обуви, которая обеспечивает комфорт, поддержку всего опорно-двигательного аппарата и безопасность во время занятий спортом. Они помогают снизить риск травм, хорошо амортизируют и способны повысить эффективность ваших тренировок. Как же выбрать такие стельки? Ловите пошаговую стратегию. Начинаем с анализа особенностей вашей стопы и заканчиваем мелкими фишками, которые могут принести большую пользу».



1. Определить тип стопы

Первым шагом при выборе подходящих беговых стелек является выявление индивидуальных особенностей стопы.

Исходя из высоты продольного свода, выделяют три основных вида стоп:

плоская;

нормальная;

с высоким сводом.

Плоская стопа нуждается в большей поддержке. Высокая — в повышенной амортизации. Нормальной требуется равное соотношение этих свойств.

Также виды стоп можно условно поделить на две группы исходя из их пронации (стопа завалена внутрь) и супинации (стопа завалена наружу). В этом случае правильно подобранные стельки и обувь должны компенсировать данную анатомическую особенность.

Фото: sportpoint / istockphoto.com

Для разных типов стопы подойдёт своя линейка беговых стелек. Именно поэтому перед покупкой акссесуара так важно определиться со своими параметрами.

В спортивных гипермаркетах можно встретить специальные платформы, которые сканируют стопу и помогают понять, как именно по ней распределяется нагрузка. Это позволяет подобрать пару, максимально подходящую под конкретные запросы.

Итак, про поддержку свода стопы мы поговорили. Теперь переходим к следующему пункту, который также относится к категории индивидуальных особенностей.

2. Проанализировать стиль бега

Различные стили бега и форматы тренировок требуют своего типа поддержки и амортизации для обеспечения комфорта и предотвращения возможных травм. Разбираем два основных типа.

Скоростные тренировки. Спринтерам необходимы беговые стельки с высокой стабильностью и хорошей упругостью, чтобы обеспечить оптимальную поддержку при быстром движении. Изделия, предназначенные для скоростного бега, обычно имеют более жёсткий свод и относительно небольшой уровень амортизации, чтобы атлету было проще контролировать движения.

Спринтерам необходимы беговые стельки с высокой стабильностью и хорошей упругостью, чтобы обеспечить оптимальную поддержку при быстром движении. Изделия, предназначенные для скоростного бега, обычно имеют более жёсткий свод и относительно небольшой уровень амортизации, чтобы атлету было проще контролировать движения. Бег на длинные дистанции. Здесь спортсмену важен высокий уровень амортизации — для предотвращения быстрой усталости и минимизации травм. Лучше всего с поставленной задачей справляются стельки с хорошей отдачей, которые гасят ударную нагрузку на стопы и обеспечивают поддержку свода стопы. Мягкие и упругие материалы помогут снизить воздействие на мышцы и суставы в течение долгих тренировок.

Если спортсмен чередует стили и не испытывает серьёзных проблем со стопой или биомеханикой бега, он может выбрать универсальные беговые стельки со средним уровнем поддержки и амортизации. Они обеспечат достаточную поддержку и комфорт для большинства видов тренировок.

Фото: ArtistGNDphotography / istockphoto.com

3. Выбрать материалы

Очень важно обратить внимание на используемые материалы. Стелька должна одновременно предотвращать перегрев и избыточную потливость, а также обеспечивать амортизацию и фиксировать стопу. Для этого производители делают аксессуар многослойным. Фишка в том, что каждый слой решает свою задачу.

Синтетические материалы. Они широко используются в беговых стельках из-за своей лёгкости, прочности и дышащих свойств. Полиуретан, этиленвинилацетат (ЭВА) и термопластичный полиуретан (ТПУ) обеспечивают отличную амортизацию и упругость, при этом они хорошо отводят влагу и не перегреваются, что делает их идеальным выбором для бега. Мягкие вставки. Для обеспечения дополнительного комфорта и амортизации многие беговые стельки оснащаются смягчающими элементами. Например, пеной с памятью или гелевыми вставками. Сетчатые вставки. Нужны для того, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и дышащие свойства. Это помогает предотвратить перегрев и сохранить сухость внутри обуви. Сетчатые панели также улучшают циркуляцию воздуха вокруг стопы, что снижает риск появления неприятного запаха и раздражений кожи.

Раньше в стельках использовались натуральные материалы. Сегодня их заменили более эффективными и долговечными искусственными аналогами.

Фото: Siarhei Khaletski / istockphoto.com

Важно! Новички часто совершают ошибку и используют обычные или ортопедические стельки для занятия бегом. Этого делать не стоит. Кроме того, что такие аксессуары не обеспечивают необходимый уровень амортизации, они выступают барьером между стопой и подошвой. В результате технологии, которые производитель использовал при производстве кроссовок, не раскрывают весь свой потенциал.

4. Определить размер и посадку

Не стоит недооценивать важность правильной посадки стелек. Они должны плотно сидеть внутри обуви, но не сдавливать стопу и не позволять кроссовкам болтаться.

Перед покупкой беговых стелек необходимо измерить обе стопы (максимальную длину и ширину). Делать это желательно вечером, когда они немного увеличиваются в объёме последневной активности.

При выборе размера обычно оставляют небольшой запас (около половины сантиметра) впереди стопы — это даёт ногам возможность свободно двигаться и позволяет избегать травм, связанных со сдавливанием пальцев.

Затем стельки необходимо примерить вместе с беговой обувью, чтобы убедиться, что они плотно и удобно сидят, не скользят и не вызывают дискомфорта при движении.

Фото: amriphoto / istockphoto.com

Для тех, кто занимается спортом на профессиональном или полупрофессиональном уровне, в спортивных гипермаркетах представлена услуга по созданию кастомных стелек (индивидуальных). Перед этим можно также пройти GAIT-анализ (анализ биомеханики бега), когда с помощью особого устройства (оно выглядит как беговая дорожка с датчиками) специалист устанавливает анатомические особенности стопы, распределение нагрузки и веса. Эти данные также понадобятся при выборе кроссовок.

Как изготавливают кастомные стельки?

Предподготовленная стелька проходит через термоформовку в специальном оборудовании. Таким образом, удаётся достичь максимальной анатомичности и грамотного распределения слоёв. Есть и другой вариант: заготовка для стельки разогревается в печи, а затем спортсмен встаёт на неё ногами, выдавливая отпечаток стопы. В первом случае изделие получается полностью индивидуальным, во втором — лишь частично, речь идёт только о форме. Затем заготовки обрезаются под нужный размер.

5. Учесть детали

Некоторые беговые стельки имеют дополнительные фишки, обеспечивающие комфорт вашим ногам. Самая часто встречающаяся — антибактериальное покрытие, которое помогает избавиться от неприятного запаха и бережёт кожу от раздражения.

Также современные изделия нередко имеют поддержку свода стопы и амортизацию пятки — по сути, дополнительные утолщения в определённых местах, которые способствуют снижению нагрузки на мышцы и суставы.

Правильные беговые стельки помогают снизить риск получения травмы, повышают комфорт и результативность ваших тренировок. Не ленитесь потратить время на их выбор и обратить внимание даже на самые мелкие детали.

У каждого бегуна свои индивидуальные потребности, стиль и подход к организации занятий спортом. Стельки для разных запросов, как вы уже поняли, будут отличаться. Очень важно это учитывать и подходить к их выбору максимально ответственно.

На что обратить внимание и как не ошибиться с выбором? Ловите инструкции от стилиста: 6 самых модных моделей городских кроссовок и кед на весну-2024