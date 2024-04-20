9 вещей, из которых можно собрать 20 стильных мужских образов: идеальная капсула на весну

Утром прохладно. Днём жарко. Вечером… Никогда не знаешь, что именно тебя ждёт. Это о погоде весной. Она непредсказуема. Какие же вещи нужно иметь в гардеробе, чтобы не страдать от её капризов? На самом деле, всё не так сложно. Нужно просто собрать капсулу, учитывая эти нюансы.
«Что такое капсула? Если у вас возник этот вопрос, то начнём с разъяснений. Капсула — один из приёмов для быстрого подбора одежды. Это когда абсолютно все вещи сочетаются между собой».
Для чего нужна капсула? Чтобы не терять время на подбор образа, а просто взять любую одежду из гардероба и знать, что она точно «подружится» с остальными вещами.
При составлении капсулы всегда действует правило: верхов должно быть больше, чем низов. И второй момент — важно, чтобы вещи гармонировали по цвету.
Например, рассмотрим повседневную капсулу с базовыми вещами. Что нам понадобится?
1. Два низа: джинсы и брюки.
2. Пять разноплановых верхов:
- базовая футболка. Без принта или с чем-то неброским. Цвет нейтральный: белый, бежевый, серый, чёрный;
- рубашка в клетку;
- худи (можно яркого цвета);
- джинсовая куртка;
- утеплённый жилет.
3. Две пары обуви: кроссовки (кеды) и мокасины (лоферы).
Берём обувь двух форматов: спортивную и в стиле casual. В первом случае это могут быть кроссовки или кеды. Во втором — более классическая, но при этом «расслабленная» пара. Например, мокасины или лоферы. Если первая пара обуви будет светлая (белые кеды), то вторую возьмите тёмную (синие мокасины).
Футболка Zarina / рубашка, худи и жилет Befree / джинсовка Sela / брюки O'STIN / джинсы Mango / кеды TENDANCE / лоферы Salamander
Фото: Zarina, Befree, Mango, Sela, O'STIN, TENDANCE, Salamander
Как будем собирать комплекты? Ловите список возможных модных комбинаций.
1. Берём футболку, джинсы и кеды. Вы готовы для прогулки в тёплый день.
2. К этому комплекту добавляем рубашку в клетку. Теперь вы не замёрзнете, если подует ветерок.
3. Сюда же вписываем жилет. И вот вы уже утеплились на случай, если вдруг резко похолодает.
Важно отметить, что у вас получился стильный многослойный образ. И, кстати, он совсем не скучный. Всё благодаря рубашке в клетку, которая делает лук интереснее. Но её можно и убрать. Тогда мы получим ещё одну модную комбинацию.
4. Оставляем футболку, джинсы и жилет. Эта опция для той самой погоды, когда сложно сказать — тепло на улице или нет.
5. Теперь убираем жилет и надеваем поверх футболки худи. Лучше, чтобы низ было видно из-под верха. Получается комбинация: футболка, джинсы, худи.
6. Если вдруг теплеет, снимаем худи и накидываем на плечи.
7. Если становится холоднее, добавляем к худи жилет.
8. Меняем жилет на джинсовую куртку. Кеды — на мокасины. Получаем casual-комбинацию: худи, джинсы, куртка и более классическая обувь.
9. Также мы можем совместить рубашку в клетку, джинсы и куртку. Обувь допустима как классическая, так и спортивная.
10. И, наконец, просто берём футболку, джинсы и куртку. Обувь любая.
Итак, у нас получилось 10 стильных образов с опциями под разные капризы погоды. Если заменим джинсы на брюки, то получим ещё 10 интересных луков. Итого: 20 образов из семи вещей и двух пар обуви.
Такие формулы помогают держать гардероб в порядке и использовать его в полном объёме. Проблемы выбора образа пропадают сами собой.