Чтобы всегда знать, что надеть, и выглядеть круто.

9 вещей, из которых можно собрать 20 стильных мужских образов: идеальная капсула на весну

Утром прохладно. Днём жарко. Вечером… Никогда не знаешь, что именно тебя ждёт. Это о погоде весной. Она непредсказуема. Какие же вещи нужно иметь в гардеробе, чтобы не страдать от её капризов? На самом деле, всё не так сложно. Нужно просто собрать капсулу, учитывая эти нюансы.

Мария Сучкова стилист-имиджмейкер «Что такое капсула? Если у вас возник этот вопрос, то начнём с разъяснений. Капсула — один из приёмов для быстрого подбора одежды. Это когда абсолютно все вещи сочетаются между собой».

Для чего нужна капсула? Чтобы не терять время на подбор образа, а просто взять любую одежду из гардероба и знать, что она точно «подружится» с остальными вещами.

При составлении капсулы всегда действует правило: верхов должно быть больше, чем низов. И второй момент — важно, чтобы вещи гармонировали по цвету.

Например, рассмотрим повседневную капсулу с базовыми вещами. Что нам понадобится?

1. Два низа: джинсы и брюки.

2. Пять разноплановых верхов:

базовая футболка. Без принта или с чем-то неброским. Цвет нейтральный: белый, бежевый, серый, чёрный;

рубашка в клетку;

худи (можно яркого цвета);

джинсовая куртка;

утеплённый жилет.

3. Две пары обуви: кроссовки (кеды) и мокасины (лоферы).

Берём обувь двух форматов: спортивную и в стиле casual. В первом случае это могут быть кроссовки или кеды. Во втором — более классическая, но при этом «расслабленная» пара. Например, мокасины или лоферы. Если первая пара обуви будет светлая (белые кеды), то вторую возьмите тёмную (синие мокасины).

Футболка Zarina / рубашка, худи и жилет Befree / джинсовка Sela / брюки O'STIN / джинсы Mango / кеды TENDANCE / лоферы Salamander Фото: Zarina, Befree, Mango, Sela, O'STIN, TENDANCE, Salamander

Как будем собирать комплекты? Ловите список возможных модных комбинаций.

1. Берём футболку, джинсы и кеды. Вы готовы для прогулки в тёплый день.

2. К этому комплекту добавляем рубашку в клетку. Теперь вы не замёрзнете, если подует ветерок.

3. Сюда же вписываем жилет. И вот вы уже утеплились на случай, если вдруг резко похолодает.

Важно отметить, что у вас получился стильный многослойный образ. И, кстати, он совсем не скучный. Всё благодаря рубашке в клетку, которая делает лук интереснее. Но её можно и убрать. Тогда мы получим ещё одну модную комбинацию.

4. Оставляем футболку, джинсы и жилет. Эта опция для той самой погоды, когда сложно сказать — тепло на улице или нет.

5. Теперь убираем жилет и надеваем поверх футболки худи. Лучше, чтобы низ было видно из-под верха. Получается комбинация: футболка, джинсы, худи.

6. Если вдруг теплеет, снимаем худи и накидываем на плечи.

7. Если становится холоднее, добавляем к худи жилет.

8. Меняем жилет на джинсовую куртку. Кеды — на мокасины. Получаем casual-комбинацию: худи, джинсы, куртка и более классическая обувь.

9. Также мы можем совместить рубашку в клетку, джинсы и куртку. Обувь допустима как классическая, так и спортивная.

10. И, наконец, просто берём футболку, джинсы и куртку. Обувь любая.

Итак, у нас получилось 10 стильных образов с опциями под разные капризы погоды. Если заменим джинсы на брюки, то получим ещё 10 интересных луков. Итого: 20 образов из семи вещей и двух пар обуви.

Такие формулы помогают держать гардероб в порядке и использовать его в полном объёме. Проблемы выбора образа пропадают сами собой.