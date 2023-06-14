Американки перепутали суперклей с глазными каплями. Офтальмолог прокомментировала ошибку

Две женщины поделились опытом выздоровления после того, как в результате случайности залили себе клей в глаза. Обе из-за невнимательности чуть не лишились зрения и поэтому напоминают, как важно быть осторожнее, когда дело касается ваших глаз.

Дженнифер Эверсоул просто взяла небольшой флакон с прикроватной тумбочки. Женщина забыла о том, что только недавно помогала своей дочери с накладными ногтями и поставила тюбик с клеем рядом с каплями. В результате Дженнифер перепутала флаконы, и её срочно доставили в больницу, где врачи буквально спасали её зрение.

Еще одна пользовательница Сети рассказала, как она проснулась ночью и также в темноте перепутала суперклей и глазные капли. В первые минуты женщина почувствовала ужасное жжение. Она закрыла глаза и срочно вызвала скорую помощь. Потом оказалось, что именно это спасло ситуацию. Так клей не попал в глазное дно.

Мы просили прокомментировать возможные последствия таких травм Валерию Смирнову, врача-офтальмолога Центра микрохирургии глаза «Я вижу»:

Валерия Смирнова Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Травмы глаза, связанные с попаданием в конъюнктивальную полость инородных предметов, широко распространены в быту. Особую опасность представляют вещества со щелочами в составе, в частности аммиак. В составе клея для ногтей содержатся производные кислот и акриловая смола. В составе суперклея превалирует жидкий мономер, особенность которого заключается в быстром затвердевании. Чем дольше токсический агент контактирует с глазной поверхностью, тем больше осложнений может возникнуть: от непосредственного повреждений тканей глаза до присоединения вторичной инфекции, образования спаек, рубцов, в том числе на роговице, что способно значительно снизить зрение. Поэтому следует ещё раз напомнить о необходимости использования защитных очков при работе с металлом, летучими химическими веществами, гель-лаками, клеем и т.д. Медикаменты должны храниться отдельно от токсических веществ. Маленькие упаковки действительно можно спутать с флаконом глазных капель, и мы часто встречаем такое в практике.