Врач-иммунолог назвала 8 групп продуктов, которые вызывают аллергию чаще всего

Пищевая аллергия есть не что иное, как результат патологической реакции иммунной системы на определённые белки пищи. На небелковые добавки встречается крайне редко.
Данное заболевание известно с давних времён, однако пик пришёлся на вторую половину XX века. Сегодня эта проблема также актуальна. В магазинах всё больше появляются продукты без глютена, растительное молоко, постное мясо и другие. Разбираемся, почему это может быть опасно.
Какие продукты вызывают аллергию чаще всего?
Чаще всего гиперчувствительностью страдают дети, у большинства из которых со временем развивается клиническая толерантность. То есть они «перерастают» эту болезнь, но на некоторые продукты ответ иммунной системы может сохраняться и в зрелом возрасте. Распространённость заболевания, по данным отечественных и зарубежных экспертов, составляет 5–7% у детей и 3–6% у взрослых.
Фото: istockphoto.com
Важно понимать, что пищевая аллергия и пищевая непереносимость – два совершенно разных понятия. Главное отличие – отсутствие дозозависимого эффекта. В первом случае даже незначительное количество белка способно вызвать реакцию со стороны иммунной системы.
«Большая восьмёрка» продуктов
1. Молоко. Встречается у детей, как правило, к школьному возрасту уже проходит. В коровьем продукте большое количество белков, один или несколько из них и вызывают аллергию. Поэтому рекомендуется найти заменители. Для младенцев разработаны смеси для грудного вскармливания на основе сои. Важно помнить, что большинство также не переносят и соевый белок.
2. Яйца. Большая часть аллергенов находится непосредственно в белке, но реакцию может вызвать также и желток. Некоторые люди спокойно употребляют в варёном виде, в то время как другие не могут находиться в помещении, где их взбивают в сыром виде.
3. Арахис. Из всех продуктов питания этот считается главной причиной развития опасной для жизни анафилактической реакции. Он относится к агрессивным аллергенам. Почему? Слишком сложный состав, который состоит из множества белков (например, вицилин, профилин, глицинин и конглютин). Аллергию может вызывать как ядро, так и косметика с арахисовыми экстрактами.
Фото: istockphoto.com
4. Орехи. Чаще всего иммунный ответ вызывают фундук, кешью, грецкий орех, миндаль, пекан, фисташки и макадамия. Кстати, их состав идентичен. Опасность может нести даже одно съеденное ядро.
5. Рыба. Реакция появляется как на употребление в пищу, очистку, так и на запах при готовке. С возрастом гиперчувствительность на этот продукт, увы, не проходит.
6. Морепродукты. Один из самых распространённых аллергенов. Какие продукты чаще всего вызывают гиперчувствительность? Ракообразные и моллюски, но также могут быть и креветки, крабы, омары, кальмары, устрицы, гребешки.
Фото: istockphoto.com
7. Пшеница. Из рациона исключают муку всех сортов и производные продукты: манная крупа, кускус, булгур, семола, проростки пшеницы, отруби, панировочные сухари. Чем заменить? Кукурузным или картофельным крахмалом, рисовой мукой.
8. Соя. Часто используется в пищевых и промышленных целях. Из неё готовят молоко, тофу, мясо, соус, мисо.
Стоит отметить, что многие родственные продукты, содержащие гомологичные (молекулярно-схожие) белки, могут приводить к развитию перекрёстной реактивности. Так, у некоторых пациентов с аллергией к коровьему молоку возможны реакции на сою и говядину, а у сенсибилизированных к яйцу – на курятину.
Симптомы
Клинические проявления зависят от причинно-значимого продукта, ключевого механизма реакции и возраста пациента. Так, у детей в первый год жизни основными раздражителями являются белки коровьего молока. Выражается это преимущественным поражением кожи. Речь о крапивнице, аллергическом контактном дерматите, атопическом дерматите.
Фото: istockphoto.com
Другими симптомами могут быть поражение респираторного тракта (аллергический ринит, отёк гортани, кашель, бронхиальная астма), желудочно-кишечного тракта (колит, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, анорексия), сердечно–сосудистой системы (тахикардия, нарушение ритма сердца, анафилактический шок).
Немного подробнее хотелось бы остановиться на последнем случае. Анафилаксия является самой тяжёлой системной реакцией. Она развивается чаще всего в течение нескольких минут после употребления причинно-значимого продукта. Здесь к основным проявлениям относятся:
- отёк гортани;
- крапивница;
- кашель, бронхоспазм;
- боли в животе, диарея;
- сосудистый коллапс.
Лечение
Диагностика пищевой аллергии начинается с детального сбора анамнеза. Он включает в себя уточнение полного списка подозреваемых продуктов, временного интервала между приёмом и возникновением реакции, объёма проведённой медикаментозной терапии с целью купирования симптоматики.
В последующем проводятся лабораторно-инструментальные исследования. Исходя из результатов определяются дальнейшие рекомендации.
Фото: istockphoto.com
Лечение можно разделить на два основных принципа – немедикаментозный и медикаментозный.
Первый вариант применяется при лёгком течении. Здесь достаточно будет назначения элиминационной диеты, включающей в себя полное исключение причинно-значимого продукта. Важно отказаться только от еды, связь которой установлена с симптомами гиперчувствительности. То есть любой рацион должен быть оправдан.
Во втором случае лекарственная терапия направлена на купирование клинических проявлений. Основная роль тут принадлежит антигистаминным препаратам. Если говорить о пищевой анафилаксии, основным средством для спасения является адреналин.
Профилактика
Что касается предотвращения пищевой аллергии – есть много противоречий. В частности, отсутствуют доказательства профилактического эффекта от соблюдения строгой гипоаллергенной диеты матерью во время беременности.
Впрочем, есть меры, которые действительно помогут снизить риск развития гиперчувствительности иммунной системы. К ним относятся: грудное вскармливание до трёх-четырёх месяцев, своевременное введение прикорма и обращение за консультацией к аллергологу-иммунологу при первых признаках возникновения аллергии.
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