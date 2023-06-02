Врач-иммунолог назвала 8 групп продуктов, которые вызывают аллергию чаще всего

Мадина Карданова врач аллерголог-иммунолог многопрофильной клиники «Омниус» Пищевая аллергия есть не что иное, как результат патологической реакции иммунной системы на определённые белки пищи. На небелковые добавки встречается крайне редко.

Данное заболевание известно с давних времён, однако пик пришёлся на вторую половину XX века. Сегодня эта проблема также актуальна. В магазинах всё больше появляются продукты без глютена, растительное молоко, постное мясо и другие. Разбираемся, почему это может быть опасно.

Какие продукты вызывают аллергию чаще всего?

Чаще всего гиперчувствительностью страдают дети, у большинства из которых со временем развивается клиническая толерантность. То есть они «перерастают» эту болезнь, но на некоторые продукты ответ иммунной системы может сохраняться и в зрелом возрасте. Распространённость заболевания, по данным отечественных и зарубежных экспертов, составляет 5–7% у детей и 3–6% у взрослых.

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Важно понимать, что пищевая аллергия и пищевая непереносимость – два совершенно разных понятия. Главное отличие – отсутствие дозозависимого эффекта. В первом случае даже незначительное количество белка способно вызвать реакцию со стороны иммунной системы.

«Большая восьмёрка» продуктов

1. Молоко. Встречается у детей, как правило, к школьному возрасту уже проходит. В коровьем продукте большое количество белков, один или несколько из них и вызывают аллергию. Поэтому рекомендуется найти заменители. Для младенцев разработаны смеси для грудного вскармливания на основе сои. Важно помнить, что большинство также не переносят и соевый белок.

2. Яйца. Большая часть аллергенов находится непосредственно в белке, но реакцию может вызвать также и желток. Некоторые люди спокойно употребляют в варёном виде, в то время как другие не могут находиться в помещении, где их взбивают в сыром виде.

3. Арахис. Из всех продуктов питания этот считается главной причиной развития опасной для жизни анафилактической реакции. Он относится к агрессивным аллергенам. Почему? Слишком сложный состав, который состоит из множества белков (например, вицилин, профилин, глицинин и конглютин). Аллергию может вызывать как ядро, так и косметика с арахисовыми экстрактами.

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4. Орехи. Чаще всего иммунный ответ вызывают фундук, кешью, грецкий орех, миндаль, пекан, фисташки и макадамия. Кстати, их состав идентичен. Опасность может нести даже одно съеденное ядро.

5. Рыба. Реакция появляется как на употребление в пищу, очистку, так и на запах при готовке. С возрастом гиперчувствительность на этот продукт, увы, не проходит.

6. Морепродукты. Один из самых распространённых аллергенов. Какие продукты чаще всего вызывают гиперчувствительность? Ракообразные и моллюски, но также могут быть и креветки, крабы, омары, кальмары, устрицы, гребешки.

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7. Пшеница. Из рациона исключают муку всех сортов и производные продукты: манная крупа, кускус, булгур, семола, проростки пшеницы, отруби, панировочные сухари. Чем заменить? Кукурузным или картофельным крахмалом, рисовой мукой.

8. Соя. Часто используется в пищевых и промышленных целях. Из неё готовят молоко, тофу, мясо, соус, мисо.

Стоит отметить, что многие родственные продукты, содержащие гомологичные (молекулярно-схожие) белки, могут приводить к развитию перекрёстной реактивности. Так, у некоторых пациентов с аллергией к коровьему молоку возможны реакции на сою и говядину, а у сенсибилизированных к яйцу – на курятину.

Симптомы

Клинические проявления зависят от причинно-значимого продукта, ключевого механизма реакции и возраста пациента. Так, у детей в первый год жизни основными раздражителями являются белки коровьего молока. Выражается это преимущественным поражением кожи. Речь о крапивнице, аллергическом контактном дерматите, атопическом дерматите.

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Другими симптомами могут быть поражение респираторного тракта (аллергический ринит, отёк гортани, кашель, бронхиальная астма), желудочно-кишечного тракта (колит, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, анорексия), сердечно–сосудистой системы (тахикардия, нарушение ритма сердца, анафилактический шок).

Немного подробнее хотелось бы остановиться на последнем случае. Анафилаксия является самой тяжёлой системной реакцией. Она развивается чаще всего в течение нескольких минут после употребления причинно-значимого продукта. Здесь к основным проявлениям относятся:

отёк гортани;

крапивница;

кашель, бронхоспазм;

боли в животе, диарея;

сосудистый коллапс.

Такие пациенты должны быть тщательно обследованы и проинформированы о каждом факторе риска, который может привести к такому ответу иммунной системы.

Лечение

Диагностика пищевой аллергии начинается с детального сбора анамнеза. Он включает в себя уточнение полного списка подозреваемых продуктов, временного интервала между приёмом и возникновением реакции, объёма проведённой медикаментозной терапии с целью купирования симптоматики.

В последующем проводятся лабораторно-инструментальные исследования. Исходя из результатов определяются дальнейшие рекомендации.

Фото: istockphoto.com

Лечение можно разделить на два основных принципа – немедикаментозный и медикаментозный.

Первый вариант применяется при лёгком течении. Здесь достаточно будет назначения элиминационной диеты, включающей в себя полное исключение причинно-значимого продукта. Важно отказаться только от еды, связь которой установлена с симптомами гиперчувствительности. То есть любой рацион должен быть оправдан.

Во втором случае лекарственная терапия направлена на купирование клинических проявлений. Основная роль тут принадлежит антигистаминным препаратам. Если говорить о пищевой анафилаксии, основным средством для спасения является адреналин.

Профилактика

Что касается предотвращения пищевой аллергии – есть много противоречий. В частности, отсутствуют доказательства профилактического эффекта от соблюдения строгой гипоаллергенной диеты матерью во время беременности.

Впрочем, есть меры, которые действительно помогут снизить риск развития гиперчувствительности иммунной системы. К ним относятся: грудное вскармливание до трёх-четырёх месяцев, своевременное введение прикорма и обращение за консультацией к аллергологу-иммунологу при первых признаках возникновения аллергии.

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