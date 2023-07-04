В Киргизии разрешили использовать отчество по имени матери, но есть нюанс

Конституционный Суд Кыргызстана разрешил гражданам использовать матроним вместо отчества. Представители правосудия указали на то, что отказ в матчестве для ребёнка — дискриминация по половому признаку. Об этом сообщается на сайте суда.

Высшая судебная инстанция рассмотрела дело гражданской активистки, которая несколько лет боролась за право дать детям матроним. Она объясняла свою позицию неучастием биологического отца в воспитании. Женщина хотела, чтобы в имени детей стояло матчество, потому что она заботилась о них сама, без какой-либо поддержки.

Пока активистка не дошла до высшей инстанции, все государственные органы ей отказывали. В Кыргызстане матроним в имени казался новшеством, поэтому никто не поддержал женщину. Однако Конституционный Суд определил, что запрет на матчество, помимо дискриминации по половому признаку, нарушает ещё и права ребёнка.

В результате матроним допустили, но только по достижении ребёнком совершеннолетия. Представитель Конституционного Суда объяснил возможность применения имени родителя женского пола так:

Поскольку ребенок с матчеством в традиционном обществе может стать жертвой буллинга и стигматизации, в удовлетворении ходатайства заявителя было отказано. Но если по достижении совершеннолетия гражданин по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени, он должен иметь право выбора между отчеством и матчеством.

Отметим, что в Российской Федерации нет запрета на использование матронима. Несмотря на то, что такую практику нельзя назвать распространённой, законом это не запрещено.