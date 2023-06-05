На «Ролан Гаррос» новый скандал: зрители сдают билеты на женские матчи

Женский теннис — особый вид спорта? Утверждение спорное. Но именно такого мнения, похоже, придерживаются зрители, которые предпочитают наблюдать за поединками мужчин. Особенно это касается турниров «Большого шлема», где женские встречи, как и всегда, проходят в трёхсетовом формате, а вот мужские — в пятисетовом.

На нынешнем «Ролан Гаррос» уже было сдано много билетов на женские матчи, так как фанаты рассчитывали, что играть будут мужчины. И это вызвало недоумение и возмущение у бывшей второй ракетки мира Онс Жабер из Туниса. Особенно не понравилось Жабер то, что болельщики, сдающие билеты, заведомо считают игры женщин неинтересными, хотя сами никогда не смотрели их.

«Пришло время изменить это представление. Я нахожу, что люди смотрят мало женских матчей, они заранее считают, что это будет паршивая игра. Но это не так, есть много экстраординарных матчей. Женщины много тренируются, прилагают много усилий, проводят сложнейшие матчи.

Я встречала людей, которые говорили: «Ну, женские матчи так себе». Когда я их спрашивала, а смотрели ли они женские матчи, они отвечали отрицательно. Как вы можете судить о женских матчах, не посмотрев их? Надеюсь, этот взгляд изменится, потому что мы идём на жертвы, на которые мужчинам в туре идти не приходится. Мы всё должны планировать в нашей профессиональной жизни», — сказала Жабер на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Также Онс посетовала, что на текущем турнире матчи женщин долгое время не ставили в ночную сессию — иными словами, организаторы не давали соответствующим играм статус центральных. Матч четвёртого круга с участием Арины Соболенко и Слоан Стивенс стал первым женским на «Ролан Гаррос» — 2023, который прошёл в ночную сессию. «Давно пора включить женский матч в ночную сессию. Странно, что у нас изначально не было и женского, и мужского матча в таких сессиях. На всех остальных турнирах «Большого шлема» женщины играют в ночные сессии. Я играла довольно поздно и в Австралии, и на US Open. Это не обязательно хорошо, но это хотя бы справедливо по отношению к двум полам», — сказала спортсменка.

И предложила рецепт решения проблемы: «Возможно, им просто следует начинать ночную сессию чуть раньше, чтобы иметь возможность проводить по два матча. Я понимаю, что ситуацию усложняет тот факт, что мужчины играют в пяти сетах, но другие турниры «Большого шлема» справляются же с этим».

Сербская теннисистка Ольга Данилович, проигравшая Жабер в третьем круге «Ролан Гаррос», поддержала соперницу. «Я слышала об этом. Считаю, что это глупо. Вот и всё. Я отчасти могу понять некоторые вещи, но думаю, что мы тоже играем в отличный теннис. Наш матч с Жабер был отличным, многие другие женские матчи великолепны. У нас тоже есть прекрасные спортсменки. Но это только моё мнение, вот и всё. Я не злюсь. Я говорю так только потому, что искренне считаю наши матчи интересными», — сказала Данилович на пресс-конференции.

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Конечно, в женском теннисе априори не может быть драмы вроде той, которая случается, когда теннисист отыгрывается с 0-2 по сетам. Но разве от этого игры становятся хуже? За примерами далеко ходить не надо. Чего стоит только камбэк Анастасии Павлюченковой в четвёртом круге — 3:6, 7:6, 6:3 в поединке с Элисе Мертенс. Да и вообще любой истинный поклонник тенниса с лёгкостью вспомнит немало ярких игр с участием представительниц прекрасного пола. На «Ролан Гаррос» такие матчи ещё будут, не сомневайтесь. И не спешите сдавать билеты.