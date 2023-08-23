World Class проведёт благотворительный Вертикальный забег на Воробьёвых горах

В честь своего 30-летнего юбилея сеть фитнес-клубов организует необычное спортивное мероприятие – благотворительный Вертикальный забег на территории горнолыжного комплекса «Воробьёвы горы».
благотворительный Вертикальный забег на Воробьёвых горах
Фото: Пресс служба
27 августа каждый желающий сможет проверить себя, приняв участие в массовом забеге по горнолыжному спуску и трамплину. Трассами забега станут склон длиной 250 м и набором высоты 40 м и трамплин длиной 100 метров с набором высоты 25 м. Соревнующимся предстоит пробежать на скорость одну или обе дистанции на подъём и показать лучшие результаты.
Победители соревнования будут отмечены в 25 категориях и награждены медалями и памятными подарками. В церемонии награждения примут участие звёзды спорта, кино- и шоубизнеса. Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд «Жизнь в движении» на помощь детям с ограниченными возможностями. Детям до 16 лет вход на мероприятие бесплатный в сопровождении родителей.
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