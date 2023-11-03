Раскрыт секрет стройности 74-летней Веры Вонг с фигурой 30-летней красотки

Модельер Вера Вонг известна весь мир не только своими дизайнерскими творениями, но и невероятными внешними данными. Кажется, что 74-летняя Вонг с годами совсем не меняется. Женщины по всему миру гадают, что же помогает модельеру оставаться стройной как статуэтка.

Казалось бы, поддерживать такую фигуру можно, питаясь исключительно овощами и без конца занимаясь спортом. Оказывается, секрет Веры куда необычнее, чем можно себе представить. Об этом она рассказала в интервью Page Six.

Вонг призналась, что обязательным пунктом её ежедневного рациона является фастфуд. Да, сложно поверить, что эта хрупкая дама регулярно ест бургеры и пьёт газировку. По словам модельера, она меняет своё меню примерно раз в две недели, отдавая предпочтение разным ресторанам быстрого питания.

Фото: из личного архива Веры Вонг

Сама же Вера не видит ничего удивительного в том, что при таком рационе она остаётся обладательницей идеальной фигуры. По её словам, секрет стройности кроется в трудолюбии:

Я думаю, что именно работа позволяет сохранять молодость и стимулирует к действиям.

Кроме того, поддерживать форму Вере помогает ежедневная физическая активность. Так, звезда просто обожает заниматься на беговой дорожке, а также выполнять простые упражнения.