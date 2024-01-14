Грация пантеры: 53-летняя Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальную растяжку

В эпоху нулевых шикарная Наоми Кэмпбелл научила миллионы женщин улыбаться глазами. Сейчас Чёрной пантере 53 года, однако она по-прежнему остаётся одной из главных красавиц планеты. Поддерживать идеальные формы Наоми удаётся с помощью правильного питания и спорта.

Йога – один любимых видов активности звезды. Кэмпбелл регулярно посещает тренировки и иногда демонстрирует поклонникам спортивную подготовку. На днях модель опубликовала в своих соцсетях снимок из зала, на котором показала свою растяжку.

Белая майка и теннисная юбка-шорты прекрасно подчеркнули и без того идеальную фигуру Наоми. Кстати, Кэмпбелл – одна из тех звёзд, которые не стесняются показать себя без косметики и идеальной укладки. На кадре она как раз позирует в естественном образе.

Вместе со здоровым образом жизни поддерживать фигуру модели помогает маленькая дочь. В 2021 году модель стала мамой, поэтому в её будни добавились дополнительные активности, которые прекрасно сжигают калории. Например, одни только прогулки с коляской помогают чувствовать себя в тонусе.