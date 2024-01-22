Плохая идея: учёные объяснили, почему нельзя заниматься спортом со своим партнёром

Учёные из Наньянского технологического университета в Сингапуре заявили, что занятия спортом со своим партнёром негативно влияют на эффективность тренировок. Их выводы опубликованы в Международном журнале взаимодействия человека и компьютера.

В исследовании приняли участие 240 человек в возрасте от 54 до 72 лет. Они носили фитнес-трекеры, которые фиксировали количество шагов, частоту сердечных сокращений, пройденное расстояние, сожжённые калории, минуты активности и данные о сне.

Все добровольцы были женаты и жили со своими супругами. Участников разделили на две группы: первая тренировалась парами, вторая занималась отдельно.

Анализ показал, что тренировка в паре негативно влияет на её эффективность. Исследователи полагают, что более высокий уровень физической активности требует большего изменения образа жизни пар, что затрудняет достижение этой цели.

Изменение повседневных привычек может потребовать серьёзной перестановки устоявшихся привычек и распорядка дня, укоренившихся в их семейной жизни после многих лет брака. Это затрудняет включение физических упражнений и может привести к демотивирующему эффекту.