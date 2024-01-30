Никаких таблеток: 50 Cent рассказал, как похудел на 18 килограммов

Американский рэпер 50 Cent (Кёртис Джексон) относится к тем знаменитостям, которые в последнее время сильно удивили поклонников своим резким преображением. Артист заметно похудел, что породило слухи о том, что сбросить вес ему удалось благодаря препарату Ozempic, на котором сидит чуть ли не весь Голливуд.

В новом интервью рэпер опроверг эти догадки и рассказал, как ему на самом деле удалось прийти в форму. 48-летний Джексон рассказал, что за несколько месяцев похудел примерно на 18 килограммов.

Хотите знать, как я сделал это? Я занимался в спортивном зале, работал изо всех сил. И после этого мне говорят, что я сижу на Ozempic? Я бегал и бегал – делал то, что должен был, — поделился рэпер.

Он отметил, что похудел со 114 килограммов до 96. Любопытно, что в 2011 году 50 Cent уже доказал, что при необходимости готов выкладываться на все сто, чтобы похудеть. Тогда он готовился к роли больного раком футболиста и сбросил примерно 25 килограммов.