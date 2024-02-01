Жительница Красноярска подала жалобу на местный спортзал из-за отсутствия результатов

В Красноярском крае развернулся скандал. Местная жительница обратилась на горячую линию Роспотребнадзора с необычной историей. Она рассказала, что пошла заниматься в фитнес-зал, реклама которого обещала, что любой пришедший туда похудеет всего за три месяца.

Окрылённая девушка тут же купила абонемент в чудо-зал и, по её словам, регулярно посещала тренировки. Более того, на протяжении всех трёх месяцев ей демонстрировались невероятные преображения других клиентов в стиле «до/после».

Правда, в этот раз система дала сбой. Девушка так и не похудела, а потому решила, что фитнес-зал обязан вернуть ей потраченные деньги. В Роспотребнадзоре жалобу недовольной жительницы Красноярского края выслушали, но заявили, что помочь ничем не могут, так как организация действовала в рамках закона.

Как отметили в ведомстве, услуги оплачиваются независимо от результата, которого может и не быть, поэтому требование возврата денежных средств в такой ситуации будет необоснованным.