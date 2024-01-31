«От полугода до 18 месяцев». Юрист назвал срок, который ожидал для Валиевой за допинг

Спортивный юрист Артём Пацев назвал срок дисквалификации, который ожидал для фигуристки Камилы Валиевой за употребление допинга.

«Для меня лично это решение CAS было шоком. Потому что мы с моими коллегами тоже, конечно, обсуждали, думали, сколько дадут. У нас мнения разделялись: от полугода до 18 месяцев. Мы предполагали, что будет такой срок. Даже не два года, потому что для защищённого лица два года — это как бы базовая санкция. Но вот как-то совершенно было неожиданно это всё.

Но почему четыре года, арбитры на самом деле объяснили. Даже в том пресс-релизе, который CAS распространил, мы пока ещё не видели текст самого решения, конечно, будет крайне интересно его почитать, но там указано, что всё-таки ту версию, которую представила спортсменка, её представители, она не была сочтена арбитрами как более-менее заслуживающая доверия. Я думаю, что в таких случаях такую формулировку пишут, когда версия меняется. И новая версия слабо доказуема. Кроме рассказов о том, что «верьте мне» или «клянусь на Библии», условно говоря, каких-то объективных, пусть даже косвенных, но каких-то объективно существующих доказательств, видимо, представлено было очень мало, и при этом версия сменилась. И это как раз для арбитров всегда, не только в спортивных спорах, а и в общегражданских, в международном арбитраже это всегда такой очень даже не звоночек, а прямо колокольный звон, набат, что что-то тут не то», — сказал Пацев в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, скандал вокруг Камилы Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Фигуристка вместе со сборной России выиграла золотые медали командного турнира Игр, однако награждение не было проведено, поскольку стало известно, что допинг-проба Валиевой, которая была взята за несколько недель до этого на чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге, дала положительный результат. В крови спортсменки был найден препарат «триметазидин», который запрещён Всемирным антидопинговым агентством. Представители Валиевой настаивали, что вещество попало в её организм непреднамеренно.