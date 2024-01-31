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«От полугода до 18 месяцев». Юрист назвал срок, который ожидал для Валиевой за допинг

«От полугода до 18 месяцев». Юрист назвал срок, который ожидал для Валиевой за допинг
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Спортивный юрист Артём Пацев назвал срок дисквалификации, который ожидал для фигуристки Камилы Валиевой за употребление допинга.

«Для меня лично это решение CAS было шоком. Потому что мы с моими коллегами тоже, конечно, обсуждали, думали, сколько дадут. У нас мнения разделялись: от полугода до 18 месяцев. Мы предполагали, что будет такой срок. Даже не два года, потому что для защищённого лица два года — это как бы базовая санкция. Но вот как-то совершенно было неожиданно это всё.

Но почему четыре года, арбитры на самом деле объяснили. Даже в том пресс-релизе, который CAS распространил, мы пока ещё не видели текст самого решения, конечно, будет крайне интересно его почитать, но там указано, что всё-таки ту версию, которую представила спортсменка, её представители, она не была сочтена арбитрами как более-менее заслуживающая доверия. Я думаю, что в таких случаях такую формулировку пишут, когда версия меняется. И новая версия слабо доказуема. Кроме рассказов о том, что «верьте мне» или «клянусь на Библии», условно говоря, каких-то объективных, пусть даже косвенных, но каких-то объективно существующих доказательств, видимо, представлено было очень мало, и при этом версия сменилась. И это как раз для арбитров всегда, не только в спортивных спорах, а и в общегражданских, в международном арбитраже это всегда такой очень даже не звоночек, а прямо колокольный звон, набат, что что-то тут не то», — сказал Пацев в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, скандал вокруг Камилы Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Фигуристка вместе со сборной России выиграла золотые медали командного турнира Игр, однако награждение не было проведено, поскольку стало известно, что допинг-проба Валиевой, которая была взята за несколько недель до этого на чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге, дала положительный результат. В крови спортсменки был найден препарат «триметазидин», который запрещён Всемирным антидопинговым агентством. Представители Валиевой настаивали, что вещество попало в её организм непреднамеренно.

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