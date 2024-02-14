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Как сейчас выглядит 44-летняя звезда «Кухни» и «ИП Пирогова» Елена Подкаминская

Звезда «Кухни» Елена Подкаминская восхитила фанатов кадрами с тренировки в спортзале
Елена Подкаминская
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44-летняя Елена Подкаминская всегда строго следила за своей формой. Звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» старается не позволять себе лишнего, правильно питается, а лучшим времяпровождением считает тренировку в спортивном зале. На днях актриса поделилась кадрами с одного из занятий.

У себя в социальных сетях Подкаминская опубликовала ролик, на котором выполняет упражнения на различных тренажёрах. Внимание Елена уделяет проработке всем группам мышц. В этот раз для занятий спортом она выбрала облегающий спортивный костюм, который подчеркнул её идеальные формы.

Елена Подкаминская

Елена Подкаминская

Фото: Из личного архива Елены Подкаминской

Дано мне тело – что мне делать с ним, таким единым и таким моим? — подписала публикацию Подкаминская.

Поклонники артистки в очередной раз восхитились её точёной фигурой и основательным подходом к правильному образу жизни. «Спортсменка, милашка, умница, прелесть и красавица»; «Елена точно не в курсе, что такое возраст» — пишут подписчики под постом Подкаминской.

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