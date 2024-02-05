Юлия Ковальчук удивила поклонников идеальной фигурой спустя семь месяцев после родов

В июле 2023 года бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук стала мамой во второй раз. Своему супругу Алексею Чумакову певица подарила очаровательную дочь, которую назвали Алисией. Юлия призналась, что за время беременности набрала 14 кг, однако практически сразу после родов она взялась за себя всерьёз.

Артистка рассказывала, что первые несколько месяцев сбрасывала вес исключительно с помощью специальной диеты, а когда врач дал добро, то стала делать лёгкие тренировки самостоятельно и в спортзале. Наконец-то Ковальчук продемонстрировала результат своего упорного труда.

Юлия Ковальчук Фото: Из личного архива Юлии Ковальчук

7 месяцев после 2-х родов)) Буду честна — восстанавливаться сложнее, но я очень стараюсь))) (орфография и пунктуация авторские. — Прим. «Чемпиоата».), — написала Ковальчук.

Новая фотография артистки восхитила Сеть. Поклонники отметили, что Юлия проделала колоссальную работу над собой, поэтому трудно поверить в то, что меньше года назад она родила ребёнка. Ковальчук во второй раз стала мамой в 40 лет. Юлия отметила, что беременность была сопряжена с определёнными трудностями, однако она нисколько не жалеет об этом решении и даже не против пополнения в семье.