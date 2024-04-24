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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт долгожданное тепло

Специалисты Гидрометцентра России уточнили прогноз погоды в Москве на ближайшие дни. После холодных дней в столицу придёт долгожданное тепло.

Грядущей ночью в Москве температура понизится до +1…+3 градусов. Днём 24 апреля будет +14…+16 градусов. Осадки обойдут город стороной.

В четверг воздух прогреется до +18…+20 градусов. В этот день прогнозируется небольшой дождь и сильные порывы ветра до 15 метров в секунду.

В пятницу, 26 апреля, в столице России потеплеет до +17…+22 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь.

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