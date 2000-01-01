5 самых богатых бойцов в истории UFC

Зарплаты в UFC не такие большие, как в крупных спортивных лигах вроде НБА, НХЛ, НФЛ или МЛБ. Однако некоторые бойцы сумели прилично заработать. В том числе получая доход за пределами окгатона.