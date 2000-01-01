Эмоции Волкановски после поражения Махачеву
Уже 21 октября на UFC 294 вновь пройдёт бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски. Бойцы уже встречались на UFC 284, тогда победа осталась за Махачевым решением судей. После поражения Волкановски не смог сдержать эмоций.
Волкановски не смог сдержать эмоций после поражения Махачеву. Драматичное видео с UFC 284
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