Волкановски не смог сдержать эмоций после поражения Махачеву. Драматичное видео с UFC 284

Эмоции Волкановски после поражения Махачеву

Уже 21 октября на UFC 294 вновь пройдёт бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски. Бойцы уже встречались на UFC 284, тогда победа осталась за Махачевым решением судей. После поражения Волкановски не смог сдержать эмоций.