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Эмоции Волкановски после поражения Махачеву
Эмоции Волкановски после поражения Махачеву
Уже 21 октября на UFC 294 вновь пройдёт бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски. Бойцы уже встречались на UFC 284, тогда победа осталась за Махачевым решением судей. После поражения Волкановски не смог сдержать эмоций.
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Волкановски не смог сдержать эмоций после поражения Махачеву. Драматичное видео с UFC 284
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