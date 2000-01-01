Даня Милохин хочет выступить в UFC
Блогер Даня Милохин заявил, что хочет попробовать себя в спорте. Но на этот раз не в фигурном катании, а в UFC. Тиктокер даже сказал, с кем хочет провести бой.
Важное заявление
«Наверное, кто-то подумает: «Дурачок, фигнёй страдаешь, займись делами». Но у меня есть мысль выступать в боях. Боюсь даже говорить, но хочу в UFC», — сказал Милохин в интервью Мадонне Мур.
Помощь рэпера
Милохин признался, что идея заняться единоборствами пришла к нему благодаря Моргенштерну (признан иноагентом в РФ). Даня уже несколько месяцев спаррингуется и не вылезает из зала.
Провокация
Милохин сказал, что затеял всё ради хайпа. Он даже придумал себе провокационный образ в UFC: «У нас есть идея продвинуться на том, что я сладенький боец. Буду в розовеньком весь, снимаю серёжечки и даю хороших...»
Грозный соперник
В числе соперников Даня хочет видеть брата Хабиба, правда, какого из трёх, он не уточнил. «Хочу подраться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб аплодировал мне стоя, когда я выиграю. У меня такие мысли, да. Возможно, это очень смешно».
Даня Милохин хочет выступить в UFC. Он даже намерен подраться с братом Хабиба!
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