Юный внук Мейвезера зажёг на ринге. Милое видео
Двухлетний внук Флойда Мейвезера посмотрел на поединок дедушки и так вдохновился, что решил повторить движения легенды. Вышло очень мило!
Двухлетний внук Мейвезера зажёг на ринге. Милое видео
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