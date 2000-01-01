Почему UFC 294 — самый российский турнир года?
21 октября в Абу-Даби пройдёт UFC 294. Пожалуй, это самый российский турнир года. Дело в том, что на UFC 294 будет немало выходцев из нашей страны. Кто?
Ислам Махачев
В лёгком весе Махачев будет защищать титул в бою с австралийцем Александром Волкановски.
Магомед Анкалаев
Соперником Анкалаева в полутяжёлом весе станет бразилец Джонни Уокер.
Икрам Алискеров
В среднем весе Алискеров поборется с Варлеем Алвесом.
Саид Нурмагомедов
В легчайшем весе Нурмагомедов сразится с Муином Гафуровым.
Шарабутдин Магомедов
В предварительном карде россиянин Магомедов в среднем весе поборется с бразильцем Бруно Силвой.
Виктория Дудакова
В предварительном карде провалившая взвешивание Дудакова сразится с американкой Джин Ю Фрей.
Хамзат Чимаев
Пускай Чимаев сейчас представляет ОАЭ, родился Хамзат в России. Экс-россиянин поборется с Камару Усманом.
Почему UFC 294 — самый российский турнир года?
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