Хабиб выполнил мощный набор тренировок без пауз
В своих соцсетях Хабиб Нурмагомедов поделился упражнениями, которые выполняет в ходе тренировок без перерыва. Набор серьёзный, повторить рискнёт не каждый!
Изнурительная тренировка
«11 минут лестница, 20 минут быстрая ходьба, 15 минут бег, 20 упражнений качки. Без перерыва. Мотивация для взрослых», — написал Хабиб в своих соцсетях.
Плоды тренировок
За свою карьеру в MMA Хабиб выиграл 29 из 29 проведённых боёв. Последние пару лет Нурмагомедов тренировал других бойцов и даже был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie.
«Мотивация для взрослых». Хабиб выполнил мощный набор тренировок без перерыва
Читайте также
Даня Милохин хочет выступить в UFC
Шон Стрикленд сломал чемпионский пояс! Видео
Боец неудачно симулировал удар в пах и проиграл
О'Мэлли показал, как готовился к бою со Стерлингом
Боец из США Джонсон вышел в футболке с Путиным!
Грозный боксёр Чисора косплеил Барби
Где пройдёт бой Маска и Цукерберга?
Что известно о бое Маска и Цукерберга?
Все победы Джейка Пола в боксе
Каким будет бой Кроуфорда и Спенса?
Вернётся ли Ронда Роузи в UFC?
Кто такая Виктория Дудакова?
Волкановски круче Махачева, и это не шутка!
Реслинг — профессиональный спорт или шоу?
Главные победы Тимофея Цзю
Худшие поражения Александра Емельяненко