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Скала Джонсон превратился в легенду футбола
Скала Джонсон превратился в легенду футбола
Легендарный Дуэйн «Скала» Джонсон выбрал необычный образ на Хэллоуин. Известный рестлер нарядился в экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма. Вышло смешно и круто!
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Скала Джонсон превратился в легенду футбола. Рестлер выбрал крутой костюм на Хэллоуин
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