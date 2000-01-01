Как Даня Милохин готовится к дебюту в MMA

Когда дебют?

«Когда проведу первый бой? Ещё месяцев пять, может быть. Именно с камерами, не тренировочный. Показательный первый бой с камерами. Может быть, месяца три-четыре. Думаю, мне ещё нужно потренироваться, чтобы не опозориться», — добавил Даня.