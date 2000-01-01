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Как Даня Милохин готовится к дебюту в MMA
Как Даня Милохин готовится к дебюту в MMA
В конце сентября Даня Милохин заявил, что намерен выступить в MMA. Известный блогер активно готовится к своему дебюту. Как проходят тренировки Милохина и когда его ждать в октагоне?
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Тренировки
Тренировки
«Я наладил режим. Ложусь часов в 11 спать, просыпаюсь — в шесть-семь. Проснулся, растянулся, позанимался, покушал. Слежу за правильным питанием. Очень часто занимаюсь боями. Я не качаюсь, а занимаюсь именно боями», — сказал Милохин.
Подготовка
Подготовка
Также блогер заявил, что ежедневно смотрит бои и читает книги про них. По словам Милохина, он даже начал учить английский язык, чтобы выйти на международный уровень.
Когда дебют?
Когда дебют?
«Когда проведу первый бой? Ещё месяцев пять, может быть. Именно с камерами, не тренировочный. Показательный первый бой с камерами. Может быть, месяца три-четыре. Думаю, мне ещё нужно потренироваться, чтобы не опозориться», — добавил Даня.
Реальная цель
Реальная цель
«Мне хочется быть медийным бойцом. У меня есть цель. Реально есть цель. Я реально заинтересовался боями. Как бы это смешно ни звучало сейчас», — пояснил Милохин.
Как Даня Милохин готовится к дебюту в MMA
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