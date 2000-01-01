Как Даня Милохин готовится к дебюту в MMA
В конце сентября Даня Милохин заявил, что намерен выступить в MMA. Известный блогер активно готовится к своему дебюту. Как проходят тренировки Милохина и когда его ждать в октагоне?
Тренировки
«Я наладил режим. Ложусь часов в 11 спать, просыпаюсь — в шесть-семь. Проснулся, растянулся, позанимался, покушал. Слежу за правильным питанием. Очень часто занимаюсь боями. Я не качаюсь, а занимаюсь именно боями», — сказал Милохин.
Подготовка
Также блогер заявил, что ежедневно смотрит бои и читает книги про них. По словам Милохина, он даже начал учить английский язык, чтобы выйти на международный уровень.
Когда дебют?
«Когда проведу первый бой? Ещё месяцев пять, может быть. Именно с камерами, не тренировочный. Показательный первый бой с камерами. Может быть, месяца три-четыре. Думаю, мне ещё нужно потренироваться, чтобы не опозориться», — добавил Даня.
Реальная цель
«Мне хочется быть медийным бойцом. У меня есть цель. Реально есть цель. Я реально заинтересовался боями. Как бы это смешно ни звучало сейчас», — пояснил Милохин.
Как Даня Милохин готовится к дебюту в MMA
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