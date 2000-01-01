Хабиб встретился с Джоковичем! Фото
Две легенды спорта встретились в Дубае! В спорткомплексе боец UFC Хабиб Нурмагомедов увиделся с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Спортсмены сделали крутое фото!
Легенды
«С величайшим игроком всех времён», — написал Нурмагомедов под фото.
«С величайшим». Хабиб Нурмагомедов встретился с Новаком Джоковичем!
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