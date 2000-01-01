«С величайшим». Хабиб Нурмагомедов встретился с Новаком Джоковичем!

Хабиб встретился с Джоковичем! Фото

Две легенды спорта встретились в Дубае! В спорткомплексе боец UFC Хабиб Нурмагомедов увиделся с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Спортсмены сделали крутое фото!