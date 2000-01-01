Хабиб встретился со Стефеном Карри. Крутейшее фото

Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (120:105). После игры экс-боец UFC встретился с разыгрывающим Стефеном Карри. Хабиб даже поделился снимком с этого момента!