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Как прошёл первый боксёрский бой Дани Милохина
Как прошёл первый боксёрский бой Дани Милохина
Блогер Даня Милохин дебютировал в боксе с победы над индийским бойцом Аджмалом Ханом! Поединок закончился техническим нокаутом в первом раунде. Каким был первый бой россиянина?
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Досрочная победа
Досрочная победа
На ринг Милохин вышел с флагом России и под гимн страны. Бой должен был продлиться четыре раунда по три минуты, но за 20 секунд до конца первого отрезка Хан не выдержал очередного навала Дани, и судья остановил бой.
Извинения
Извинения
После победы Милохин сделал сальто, вновь взял российский флаг и зажёг на флеш-интервью: «Думал в третьем раунде его убить. Но получилось случайно в первом. Прошу прощения за такой быстрый бой».
«Хотел его убить». Как прошёл первый боксёрский бой Дани Милохина
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