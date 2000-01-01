Ислам Махачев кардинально сменил имидж. Фото
Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев кардинально сменил имидж. Фото в новом образе боец поделился в своих соцсетях.
«Дал лыску», — подписал фото Махачев.
Ислам Махачев кардинально сменил имидж. Фото
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