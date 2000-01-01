Россия — лучшая на чемпионате мира по самбо! А наш капитан взял 10-е золото

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Итоги ЧМ по самбо для сборной России
Итоги ЧМ по самбо для сборной России
В Ереване завершился чемпионат мира по самбо. На турнир, к счастью, была допущена сборная России. Как сложился ЧМ для нашей команды?
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Саян Хертек, золото
Саян Хертек, золото
36-летний самбист выиграл в категории до 58 кг. В финале он одолел грузина Вахтанга Чидрашвили.
Владимир Леонтьев, золото
Владимир Леонтьев, золото
37-летний атлет в финале категории до 64 кг победил киргиза Белека Бараканова.
Рамед Гукев, золото
Рамед Гукев, золото
30-летний спортсмен в финале категории до 71 кг вырвал титул в поединке с армянином Арамом Агаджаняном.
Антон Коновалов, золото
Антон Коновалов, золото
30-летний самбист стал чемпионом в категории до 98 кг. В финале он одолел армянина Давита Григоряна.
Артём Осипенко, золото
Артём Осипенко, золото
35-летний атлет в финале категории свыше 98 кг обыграл румына Натеа Илие. Для нашего капитана это золото ЧМ стало десятым в карьере.
Эльмира Кахраманова, золото
Эльмира Кахраманова, золото
22-летняя спортсменка в финале категории до 54 кг вырвала титул в поединке с румынкой Кристиной Бондарь.
Ксения Задворнова, золото
Ксения Задворнова, золото
24-летняя самбистка стала чемпионкой в категории до 72 кг, одолев в финале белоруску Анжелу Жилинскую.
Мухтар Гамзаев, золото
Мухтар Гамзаев, золото
31-летний представитель боевого самбо обыграл в финале категории до 58 кг монгола Нуамкхуу Тогтокхбаяра.
Шейх-Мансур Хабибулаев, золото
Шейх-Мансур Хабибулаев, золото
Свой пятый титул 31-летний спортсмен взял в борьбе с армянином Ваграмом Григоряном в категории до 65 кг.
Рустам Талдиев, золото
Рустам Талдиев, золото
30-летний атлет в финале категории до 71 кг одолел серба Стефана Зупарика.
Загид Гайдаров, золото
Загид Гайдаров, золото
29-летний представитель боевого самбо в финале категории до 79 кг одержал победу над узбеком Фуркатом Рузиевым.
Саид Саидов, золото
Саид Саидов, золото
В финале категории до 88 кг 29-летний россиянин обыграл армянина Аветика Погосяна.
Михаил Кашурников, золото
Михаил Кашурников, золото
25-летний самбист в категории свыше 98 кг одолел камерунца Максвелла Джанту.
Россия — лучшая на чемпионате мира по самбо! А наш капитан взял 10-е золото
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