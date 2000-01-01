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Шон Стрикленд сломал чемпионский пояс! Видео
Шон Стрикленд сломал чемпионский пояс! Видео
10 сентября Шон Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Не прошло и двух дней с победы, а американец уже сломал чемпионский пояс! К счастью, Шон смог его починить… скотчем.
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Упс!
Упс!
«Ребята, я сломал свой пояс, но у меня есть решение. Теперь он как новенький», — сказал Шон в видео, где чинит чемпионский пояс.
Новый чемпион
Новый чемпион
Бой за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд проводил против новозеландца Исраэля Адесаньи. Американец победил по итогам пяти раундов единогласным решением судей.
Шон Стрикленд сломал чемпионский пояс. Боец починил его скотчем!
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