Тайсону Фьюри назначили бой с Диллианом Уайтом
Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри, владеющий титулом WBC, в ближайшем бою должен провести защиту с обязательным претендентом Диллианом Уайтом. Так постановил Всемирный боксёрский совет (WBC).
Команды Фьюри и Уайта должны провести переговоры и договориться о бое в течение 30 дней. В ином случае состоятся промоутерские торги.
Это означает, что ожидаемый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком в ближайшее время не состоится.
Промоутер Фьюри: бой с Уайтом – худший сценарий. Тайсон хочет Усика
Фрэнк Уоррен сообщил, что Фьюри хотел бы подраться с украинским боксёром, а встречу с Уайтом считает худшим сценарием. При этом Тайсон готов подраться с Диллианом, если нет другого выхода.
Промоутер Усика: Александр не надеялся на бой с Фьюри, готовится к Энтони Джошуа
«Бой против Джошуа будет следующим для Усика. Таков план. Были какие-то разговоры о бое с Фьюри, но базовый вариант — это реванш. Усик не надеялся сейчас драться с Фьюри», — сказал Александр Красюк.
В СМИ появились слухи, что Джошуа может отказаться от реванша и даст Усику шанс подраться с Фьюри, но этот сценарий сейчас выглядит нереализуемым.
Глава компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы Фьюри, надеется, что в сентябре 2022 года у него получится организовать бой Тайсона против Усика.
Для встречи Фьюри и Усика должен реализоваться простой сценарий: Тайсон побеждает Уайта, Александр — Джошуа.
Ожидается, что Усик и Фьюри выйдут в ринг следующей весной.
А затем, если победят своих соперников, начнут изнурительную подготовку к объединительному бою.
Тайсону Фьюри назначили бой с Диллианом Уайтом
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