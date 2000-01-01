Промоутер Усика: Александр не надеялся на бой с Фьюри, готовится к Энтони Джошуа

«Бой против Джошуа будет следующим для Усика. Таков план. Были какие-то разговоры о бое с Фьюри, но базовый вариант — это реванш. Усик не надеялся сейчас драться с Фьюри», — сказал Александр Красюк.