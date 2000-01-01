Логан Пол узнал пол будущего ребёнка с помощью матча рестлеров. Видео

Логан Пол устроил гендер-пати с рестлерами. Видео

Логан Пол вместе со своей возлюбленной Ниной Агдаль устроили необычное гендер-пати! Пара узнала пол будущего ребёнка благодаря матчу рестлеров, которые были одеты в голубые и розовые штаны. Ребята очень эффектно узнали, что у них родится девочка!