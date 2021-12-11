Невероятный частный самолёт Флойда Мейвезера за 4,5 млрд рублей
Легендарный боксёр Флойд Мейвезер владеет двумя частными самолётами. Более дорогой из них называется Air Mayweather и стоит около $ 60 млн (4,5 млрд рублей).
Внутри самолёт Флойда выглядит как царский дворец.
Частный самолёт модели Gulfstream G650 оборудован всеми необходимыми удобствами.
Все сиденья обиты натуральной кожей. Спутниковый телефон интегрирован в систему оборудования, чтобы иметь возможность общаться даже в полёте.
Система перекачивает наружный воздух для очистки атмосферы каждые 2 минуты.
Мейвезер часто путешествует со своей личной массажисткой, а иногда даже с парикмахером.
Флойд регулярно играет в покер с друзьями на самолёте. На столе лежат большие пачки денег, о чём боксёр не устаёт напоминать в своём «инстаграме».
Мейвезер иногда использует свой самолёт в качестве жилья
«Я — король воздуха, когда речь не идёт о Майкле Джордане», — утверждает Флойд.
Невероятный частный самолёт Флойда Мейвезера за 4,5 млрд рублей
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