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Невероятный частный самолёт Флойда Мейвезера за 4,5 млрд рублей
Невероятный частный самолёт Флойда Мейвезера за 4,5 млрд рублей
Легендарный боксёр Флойд Мейвезер владеет двумя частными самолётами. Более дорогой из них называется Air Mayweather и стоит около $ 60 млн (4,5 млрд рублей).
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Внутри самолёт Флойда выглядит как царский дворец.
Внутри самолёт Флойда выглядит как царский дворец.
Частный самолёт модели Gulfstream G650 оборудован всеми необходимыми удобствами.
Частный самолёт модели Gulfstream G650 оборудован всеми необходимыми удобствами.
Все сиденья обиты натуральной кожей. Спутниковый телефон интегрирован в систему оборудования, чтобы иметь возможность общаться даже в полёте.
Все сиденья обиты натуральной кожей. Спутниковый телефон интегрирован в систему оборудования, чтобы иметь возможность общаться даже в полёте.
Система перекачивает наружный воздух для очистки атмосферы каждые 2 минуты.
Система перекачивает наружный воздух для очистки атмосферы каждые 2 минуты.
Мейвезер часто путешествует со своей личной массажисткой, а иногда даже с парикмахером.
Мейвезер часто путешествует со своей личной массажисткой, а иногда даже с парикмахером.
Флойд регулярно играет в покер с друзьями на самолёте. На столе лежат большие пачки денег, о чём боксёр не устаёт напоминать в своём «инстаграме».
Флойд регулярно играет в покер с друзьями на самолёте. На столе лежат большие пачки денег, о чём боксёр не устаёт напоминать в своём «инстаграме».
Мейвезер иногда использует свой самолёт в качестве жилья
Мейвезер иногда использует свой самолёт в качестве жилья
«Я — король воздуха, когда речь не идёт о Майкле Джордане», — утверждает Флойд.
Невероятный частный самолёт Флойда Мейвезера за 4,5 млрд рублей
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