Что приносит Конору Макгрегору больше всего денег в 2021 году

Доход Конора Макгрегора за последний год составил $ 180 млн. Он стал первым в рейтинге Forbes среди всех спортсменов мира. Общий размер состояния Конора — $ 400 млн. Откуда они берутся?