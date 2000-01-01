От водопроводчика до легенды спорта. История успеха Конора Макгрегора
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор возглавил последний рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии американского журнала Forbes.
Его доход за последний год издание оценило в $ 180 млн.
Успешным Конор стал далеко не так быстро, как многим может показаться.
После школы Макгрегору пришлось попробовать себя в роли водопроводчика и строителя, работая по 12-15 часов в сутки. Родители были против того, чтобы Конор занимался ММА.
Сейчас Маргарет и Тони Макгрегор вряд ли жалеют о том, что Конор пошёл против их воли.
Жизнь Конора кардинально изменилась в 2013 году, когда он пришёл в Ultimate Fighting Championship (UFC) в возрасте 25 лет.
Конор был успешным в октагоне, но популярность ему принесла невероятная харизма за его пределами. Бой против Нейта Диаза в 2015-м принёс ему титул самого высокооплачиваемого бойца UFC.
$ 50 млн Конор получил за бой против Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Макгрегор проиграл, но от того не перестал быть главным активом UFC.
Карьера Конора преисполнена взлётами и падениями, но неизменным остаётся одно — он чрезвычайно популярен и постоянно пополняет свой банковский счёт на десятки миллионов долларов.
За пределами октагона Конор выстроил успешную бизнес-империю.
Сегодня жизнь Макгрегора сильно отличается от той, которую он не так уж давно вёл в Ирландии. Частные самолёты, роскошные автомобилями, известные бренды, многомиллионные особняки и так далее.
«Меня окружает роскошь. Но не заблуждайтесь — это роскошь, основанная на жертвах», — утверждает Конор о своём успехе.
От водопроводчика до легенды спорта. История успеха Конора Макгрегора
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