Конор Макгрегор получил один из самых красивых подарков в своей жизни
Конор Макгрегор пригласил свою бывшую соседку Мэй Глисон отпраздновать 90-летие в своём пабе Black Forge в Дублине. Мэй жила рядом с Конором в Крамлине и повлияла на его становление как личности.
Мэй подарила Конору его детские фотографии, которых у бойца вообще не осталось. Это действительно один из самых красивых презентов в жизни Макгрегора, о чём свидетельствует его пост в «Инстаграме».
Что написал Конор о подарке
«С 90-летием, Мэй Глисон. Эта милая женщина и её семья были рядом со мной в молодые годы на Клонмакнойз-роуд, Крамлин, Дублин 12. Мэй показала мне фотографии, когда я был ребенком. Невероятно!»
«Спасибо Мэй и семье Глисон! Мы потеряли все наши фотографии много лет назад, и это меня глубоко печалит. Так что я получил настоящее удовольствие, увидев некоторые из них»
«Я ничего не забываю. Большое спасибо, Мэй. Я надеюсь, что ты хорошо отпраздновала день рождения в нашем пабе, потому что для меня это был особенный момент», — отметил Конор.
Конор Макгрегор собирается сделать летопись своей жизни
Конор нанял специальную команду, которая собирает контент из его прошлого, чтобы использовать это в будущих документальных фильмах о бойце.
Фото из личного архива Мэй Глисон станут достойным пополнением в коллекции, которая в будущем поможет рассказать историю становления Конора Макгрегора.
Конор Макгрегор получил один из самых красивых подарков в своей жизни
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