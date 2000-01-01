Общее состояние и чистая прибыль в 2021 году

Общее состояние Конора в 2021 году оценивается в сумму $ 400 млн. По данным Forbes, чистая прибыль (после уплаты налогов) — $ 180 млн за год. Это больше, чем у любого другого спортсмена на планете.