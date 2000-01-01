Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Конор Макгрегор получает больше всех спортсменов мира в период активности
Конор Макгрегор получает больше всех спортсменов мира в период активности
Макгрегор возглавил рейтинг Forbes за счёт продажи бренда виски, но ему нет равных и во время спортивной активности.
AMP-версия
The Sun провёл интересный подсчёт по заработку спортсменов в момент, когда они выполняют свои прямые обязанности.
The Sun провёл интересный подсчёт по заработку спортсменов в момент, когда они выполняют свои прямые обязанности.
Конор за минуту в октагоне зарабатывает £ 6,42 млн (примерно 660 млн рублей).
Конор за минуту в октагоне зарабатывает £ 6,42 млн (примерно 660 млн рублей).
Макгрегор зарабатывает 11 млн рублей за секунду пребывания в октагоне.
Макгрегор зарабатывает 11 млн рублей за секунду пребывания в октагоне.
Макгрегор — единственный спортсмен в мире, который зарабатывает семизначную сумму (в фунтах стерлингов) менее чем за две минуты активности.
Макгрегор — единственный спортсмен в мире, который зарабатывает семизначную сумму (в фунтах стерлингов) менее чем за две минуты активности.
Боксёр Сауль Альварес зарабатывает £ 328,2 тыс. в минуту в ринге (33,65 млн рублей). Он идёт вторым в рейтинге, уступая Конору примерно в 20 раз по заработку за единицу времени в момент активности.
Боксёр Сауль Альварес зарабатывает £ 328,2 тыс. в минуту в ринге (33,65 млн рублей). Он идёт вторым в рейтинге, уступая Конору примерно в 20 раз по заработку за единицу времени в момент активности.
Остальные места в топ-10 заняты американскими футболистами, которые в 60-220 раз уступают Конору.
Остальные места в топ-10 заняты американскими футболистами, которые в 60-220 раз уступают Конору.
Дак Прескотт, Ронни Стэнли, Дэвид Бахтиари, Джоуи Боза, Трент Уильямс, Майлз Гарретт, Джален Рэмси и Марлон Хамфри зарабатывают более £ 30 тыс. в минуту, но это и близко не уровень Макгрегора.
Дак Прескотт, Ронни Стэнли, Дэвид Бахтиари, Джоуи Боза, Трент Уильямс, Майлз Гарретт, Джален Рэмси и Марлон Хамфри зарабатывают более £ 30 тыс. в минуту, но это и близко не уровень Макгрегора.
Также было проведено исследование, какой вид спорта является самым высокооплачиваемым за минуту активности.
Также было проведено исследование, какой вид спорта является самым высокооплачиваемым за минуту активности.
Бокс и смешанные единоборства, объединенные в один вид, заняли первое место с доходом в минуту в размере £ 535 тыс (54,9 млн рублей). Львиная доля заслуги в этом принадлежит Макгрегору.
Бокс и смешанные единоборства, объединенные в один вид, заняли первое место с доходом в минуту в размере £ 535 тыс (54,9 млн рублей). Львиная доля заслуги в этом принадлежит Макгрегору.
Далее идут американский футбол (4,55 млн рублей в минуту), баскетбол (1,09 млн рублей в минуту) и футбол (1,06 млн рублей в минуту).
Далее идут американский футбол (4,55 млн рублей в минуту), баскетбол (1,09 млн рублей в минуту) и футбол (1,06 млн рублей в минуту).
Конор Макгрегор получает больше всех спортсменов мира в период активности
Читайте также
Харитонов подерётся с элитным кикбоксёром
Российский боксёр умер после нокаута
Бейдера ждёт месть Молдавского
История первого боя Майка Тайсона
Деррик Льюис – Тай Туйваса
Президент UFC хотел боя Нганну и Гана
© championat.com 2000–2022