Конор Макгрегор получает больше всех спортсменов мира в период активности
Макгрегор возглавил рейтинг Forbes за счёт продажи бренда виски, но ему нет равных и во время спортивной активности.
The Sun провёл интересный подсчёт по заработку спортсменов в момент, когда они выполняют свои прямые обязанности.
Конор за минуту в октагоне зарабатывает £ 6,42 млн (примерно 660 млн рублей).
Макгрегор зарабатывает 11 млн рублей за секунду пребывания в октагоне.
Макгрегор — единственный спортсмен в мире, который зарабатывает семизначную сумму (в фунтах стерлингов) менее чем за две минуты активности.
Боксёр Сауль Альварес зарабатывает £ 328,2 тыс. в минуту в ринге (33,65 млн рублей). Он идёт вторым в рейтинге, уступая Конору примерно в 20 раз по заработку за единицу времени в момент активности.
Остальные места в топ-10 заняты американскими футболистами, которые в 60-220 раз уступают Конору.
Дак Прескотт, Ронни Стэнли, Дэвид Бахтиари, Джоуи Боза, Трент Уильямс, Майлз Гарретт, Джален Рэмси и Марлон Хамфри зарабатывают более £ 30 тыс. в минуту, но это и близко не уровень Макгрегора.
Также было проведено исследование, какой вид спорта является самым высокооплачиваемым за минуту активности.
Бокс и смешанные единоборства, объединенные в один вид, заняли первое место с доходом в минуту в размере £ 535 тыс (54,9 млн рублей). Львиная доля заслуги в этом принадлежит Макгрегору.
Далее идут американский футбол (4,55 млн рублей в минуту), баскетбол (1,09 млн рублей в минуту) и футбол (1,06 млн рублей в минуту).
Конор Макгрегор получает больше всех спортсменов мира в период активности
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