Конор Макгрегор сообщил, сколько заработал за последние девять лет
Конор Макгрегор заявил, что за последние девять лет он заработал в смешанных единоборствах € 240 млн ($ 273 млн или 20,4 млрд рублей).
Ирландец опубликовал в «сториз» «Инстаграма» видео с собой, снятое в 2013 году, когда он провёл первый бой в UFC — главном промоушене MMA в мире.
Конор указал, что тогда его состояние составляло ноль фунтов стерлингов. Если говорить более простой фразой — на счетах не было ни копейки.
Во второй части видео в «сториз» ирландец сообщил, что к нынешним 33 годам его состояние уже оценивается в £ 200 млн (€ 240 млн, $ 273 млн или 20,4 млрд рублей).
Макгрегор одержал 22 победы и проиграл 6 боёв за карьеру.
В последнем поединке Конор уступил американцу Дастину Порье, получив перелом ноги.
В прошлом году Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. Он пополнил счета на $ 180 млн в 2021-м.
Стоит отметить, что приведённые Конором цифры своего состояния разнятся с данными крупных СМИ.
Конору приписывают состояние $ 400 млн, но сам боец дал понять, что эта цифра меньше — $ 273 млн.
Конор Макгрегор сообщил, сколько заработал за последние девять лет
Читайте также