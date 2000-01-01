«Это была привлекательная женщина». У лучшего бойца UFC выманили круглую сумму денег

«Было очень легко повестись на её слова. Я дал ей около $ 60 тыс. Больше я не видел этих денег. Я не проявил должную осмотрительность в отношении исследования биографии этого человека. Просто отдал ей $ 60 тыс., и деньги испарились», — сказал Усман.