Как Хабиб приумножил капитал после UFC. Боец основал бизнес-империю

Ещё один ключевой проект Хабиба – промоушен Eagle FC. В конце 2020-го Нурмагомедов приобрел организацию Gorilla Fighting Championship за $ 1 млн – спустя год он организовывает поединки экс-чемпионов UFC. Пока вложения вряд ли окупились, но это может случиться раньше всех прогнозов.